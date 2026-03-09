ME:I、“恩師”木村カエラとライブ初共演 サプライズに涙も「ME:Iのみんなが頑張っているから」
グローバルガールズグループ・ME:Iが8日、神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催した木村カエラ対バンライブ『KAELA presents the joint gig “SUPER STARs”』に出演した。
【ライブ写真】懐かしい名曲も！木村カエラと共演したME:I
ME:Iにとって木村は、グループが誕生したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で国民プロデューサー代表を務め、デビューまでを温かく見守り続けた“恩師”と呼べる存在。今回の共演は、同オーディションでの出会いをきっかけに実現したもので、ライブのステージで両者が共演するのは今回が初となる。
約40分にわたるME:Iの単独ステージでは、全11曲のパフォーマンスを披露。MCでRINONは「きょうは盛り上がって行きましょう！」、AYANEは「皆さんとの距離が近くて緊張していますが、皆さんにパワーを伝えられるように頑張ります！」、MOMONAは「地元の神奈川で大好きなカエラさんと一緒にライブができてとっても幸せです！」とあいさつ。デビュー曲「Click」で華やかにステージの幕を開けると、一糸乱れぬダンスブレイクと突き抜ける歌声で、会場を熱狂の渦に巻き込んだ。
また、オーディション当時の課題曲であり、思い入れの深い「想像以上」「CHOPPY CHOPPY」をME:I Ver.として披露。当時の熱量はそのままに、デビューを経て磨き上げられた今のME:Iならではの進化したステージで会場を魅了した。
さらに、NTTドコモ「Galaxy with ME:I」タイアップソングとして書き下ろされた最新曲「Best Match」も披露。AI搭載の新端末とYOU:ME（ファンネーム）との関係性を重ね合わせた疾走感あふれるパフォーマンスでは、アンテナをイメージしたキャッチーな「ビビビダンス」が会場の目を引き、最新デバイスの革新的な世界観を楽曲全体で表現した。
ライブのクライマックスとなるアンコールでは、木村の代表曲「Ring a Ding Dong」にて、ME:Iがダンスコラボで参戦。かつて音楽番組で一部披露され大きな反響を呼んだコラボは、今回はライブならではの「フル尺バージョン」での初披露となった。ステージ上の全員が心から楽しそうにパフォーマンスする姿に、会場全体が多幸感あふれる幸せなムードに包まれた。
ラストは、木村がオーディションのファイナルに際し練習生のために作詞したバラード「FLY UP SO HIGH」を共に歌唱。曲終盤、木村の「今度はみんなが歌おう」という呼びかけに応え、フロアの観客から合唱が沸き起こった。「ME:Iのみんなが頑張っているから」という彼女の優しさから生まれたこのサプライズに、メンバーはイヤモニを外してその声に耳を傾け、次々と涙を流すなど、深い愛と絆にあふれた感動のフィナーレとなった。
【ライブ写真】懐かしい名曲も！木村カエラと共演したME:I
ME:Iにとって木村は、グループが誕生したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で国民プロデューサー代表を務め、デビューまでを温かく見守り続けた“恩師”と呼べる存在。今回の共演は、同オーディションでの出会いをきっかけに実現したもので、ライブのステージで両者が共演するのは今回が初となる。
また、オーディション当時の課題曲であり、思い入れの深い「想像以上」「CHOPPY CHOPPY」をME:I Ver.として披露。当時の熱量はそのままに、デビューを経て磨き上げられた今のME:Iならではの進化したステージで会場を魅了した。
さらに、NTTドコモ「Galaxy with ME:I」タイアップソングとして書き下ろされた最新曲「Best Match」も披露。AI搭載の新端末とYOU:ME（ファンネーム）との関係性を重ね合わせた疾走感あふれるパフォーマンスでは、アンテナをイメージしたキャッチーな「ビビビダンス」が会場の目を引き、最新デバイスの革新的な世界観を楽曲全体で表現した。
ライブのクライマックスとなるアンコールでは、木村の代表曲「Ring a Ding Dong」にて、ME:Iがダンスコラボで参戦。かつて音楽番組で一部披露され大きな反響を呼んだコラボは、今回はライブならではの「フル尺バージョン」での初披露となった。ステージ上の全員が心から楽しそうにパフォーマンスする姿に、会場全体が多幸感あふれる幸せなムードに包まれた。
ラストは、木村がオーディションのファイナルに際し練習生のために作詞したバラード「FLY UP SO HIGH」を共に歌唱。曲終盤、木村の「今度はみんなが歌おう」という呼びかけに応え、フロアの観客から合唱が沸き起こった。「ME:Iのみんなが頑張っているから」という彼女の優しさから生まれたこのサプライズに、メンバーはイヤモニを外してその声に耳を傾け、次々と涙を流すなど、深い愛と絆にあふれた感動のフィナーレとなった。