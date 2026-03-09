パットは狙った方向に転がせる技術を身につけることが大事！

狙った方向に転がす技術も身につけておこう

パッティングでは、狙ったラインに打ち出すことが大事です。当然のことだと思うでしょうが、この当たり前のことができていない人が結構います。たとえば、ボールから80センチぐらいのところに、ボールが2個通過できる程度のゲートを置いて打ってもらうと、ほとんどの人が1メートル前後のショートパットを打つときのような小さい振り幅で打ってボールを通過させようとします。そしてこの場合は、ほぼ100%の確率で成功します。

ところが、「10メートル先のカップを狙うつもりで打ってください」というと、成功率は大幅に下がります。距離が長くなるほど振り幅も大きくなるので、当然の結果といえばそれまでですが、ここで問題なのは、この事実を認識していない人が多いこと。自分では、「常に狙った方向に打ち出せる」と思い込んでいる人が多いということです。

大きな振り幅が必要なときでも狙ったラインにきちんと打ち出すためには、そのための練習が必要です。80センチ先にゲートを置いてそれを通過させるドリルもそのひとつ。障害物の先にクッションを置いておけば、リングパットを想定した練習も可能です。

また、円形のターゲットを置いての練習も効果的です。ボールが真ん中に当たれば真っすぐはね返り、手前に戻ってきますが、ズレるとズレた方にはね返ってくるのでルックアップしなくてもズレを確認できます。これらのドリルで、狙った方向に転がせる技術を身につけておきましょう。

