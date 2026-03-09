健康が気になるあなたが飲むべき糖質ゼロで血液がサラサラになるお酒とは！？【肝臓の話】

健康が気になるあなたが飲むべき糖質ゼロで血液がサラサラになるお酒とは

飲むなら糖質ゼロで血液がサラサラになる乙類！

焼酎は主に甲類焼酎と乙類焼酎の２種類。雑穀などの穀物を原材料とする甲類は、ひとつの蒸留機の中で何度も蒸留を繰り返す「連続式蒸留法」を使って大量に生産する焼酎で、サワーなどに使われる無味無臭のもの。乙類とブレンドした「甲乙混和焼酎」というものもあります

対して米や大麦、いも類などを原材料とする乙類は、蒸留機の中で一度だけ蒸留する「単式蒸留法」という製造法で作られる焼酎です。乙類は一度しか蒸留できず、連続式蒸留法のように大量生産できないという特徴があります。

また原材料の風味が色濃く楽しめるため「本格焼酎」とも呼ばれています。

乙類の焼酎を飲むと、血管内で「ｔ －ＰＡ（組織プラスミノーゲン活性化因子）」や「ウロキナーゼ」といった酵素が分泌され、活性型の「プラスミン」というたんぱく質分解酵素が作られます。

このたんぱく質分解酵素は血管中の血栓を分解して溶かす力があり、血液をサラサラにしてくれます。

さらに乙類の焼酎には善玉コレステロールを増やして、血管に付着した脂を取り除く働きもあります。これらの健康効果は甲類や甲乙混和焼酎ではほぼ得られません。なお、芋焼酎と泡盛の場合は飲まなくても香りを嗅ぐだけでｔ－ＰＡやウロキナーゼの分泌が促進されることが判明しています。

