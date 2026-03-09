今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月9日（月）〜3月15日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月9日（月）〜3月15日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
今週は、ちょっとしたハプニングがありそうですが、それがきっかけとなって物事が良い方向に進むようです。気持ちの整理がついて“心機一転頑張ろう！”と思えるでしょう。恋愛面は、相手に合わせてばかりいると、だんだん居心地が悪くなってしまうかも。自分がやりたいことを伝えるようにしましょう。
★ワンポイントアドバイス★
仕事で相手側がミスをしたとしても、責めずに解決する方法を考えるようにしましょう。ポジティブ思考でいることを心がけて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/