我慢のゴルフの「我慢」って何だか知っていますか？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

我慢のゴルフの「我慢」って何だか知っていますか？

よく我慢のゴルフっていいますよね。「○○プロ、今日は我慢のゴルフで首位キープです」とかアナウンサーがよく言うでしょう。でも我慢のゴルフの「我慢」っていったい何だかわかりますか?おそらく攻めないで守るのが我慢だと考える人が多いと思いますが、そうでもないんですね。たとえばティショットをラフに打ち込んで、ピンまで打てそうにないから横に出す、というようなプレーは確かに我慢のゴルフだけれども、我慢して横に出すだけがマネジメントじゃありません。いまのは勇気のあるショット ですね、っていうのもゴルフのゲームでは「我慢する」と同義語なんです。横に出すのも勇気ですからね。

要は逃げてばっかりなのが我慢のゴルフではないってことです。ピンまで150ヤードの池越えが残ったとしましょう。あなたの7番ウッドはキャリーが150ヤード。10回打って5回は150ヤードのキャリーが出せます。このとき確率が5割しかないから安全なサイドを狙って100ヤードを打って50ヤード残すのか、それとも5割あるから思い切って池越えを狙うのか、という選択肢があるわけですが、刻むのが我慢で、狙うのが勇気だと分けることはできません。あくまでもそれは自分との駆け引きであり、池越えを狙うというのは決してマネジメントとして間違っていません。林の中にボールが入ってしまい、木と木の狭い隙間を通そうとするのは往々にして無謀です。出球を正確に管理できる技術があれば無謀ではなくマネジメントと呼べますが、技術のないアマチュアが成功する確率もわからずにチャレンジするのは無謀であり、それはマネジメントではないということです。木に当たってさらに林の奥にボールがいったりしたら、それこそ大惨事じゃないですか。

自分の腕を考えて無理だと思ったらやらないことが大事だし、どこにも出せるところがなかった場合は、1センチでも1ミリでもホールに近づくことを考えればいいんです。このように、我慢のゴルフとは自分の技量を知った上でのマネジメントと言い

換えることもできますが、実際のプレーでは別の我慢が必要な場合があります。それはゴルフは1人でプレーするわけではないということに大きく関係していて、つまり同伴競技者がいるということです。ゴルフはコースとの戦いとはいっても、実際に目の前にプレーヤーがいますし、その人物が自分のプレーの妨げになる場合もあるんですよ。競技ゴルフに出たら偏屈なオヤジがいて、 日中ああだこうだと難癖つけられるときもあるでしょうし、めちゃくちゃプレーが遅いプレーヤーがいる場合だってあるんです。人が打っているのに動いたり、さっさと歩き始める人も多いですよ。そういう人に引っ張られないように我慢しなくちゃいけないんですね。

迷惑なプレーヤーというのはプロアマ問わずいます。じゃあそういうマナー違反、ルール違反の人たちをどうすればいいかというと、プレー中は無視したほうが賢明です。もちろん間違いはその場で正したほうがい いに決まっていますが、プレー中に注意したりすると、必ず自分のプレーがおかしくなってしまうからです。ここは勇気ではなく、我慢のしどころです。これは私の経験論です。試合で何度も注意したことがありますけれど、自分にとっていいことはありませんでした。やはり心が動揺してしまうんでしょうね。だから私はラウンドが終わった後に言うようにしています。われわれプロゴルファーは同じ土俵で戦っているので、言わなければいけないことが多いのですが、アマチュアのみなさんはこうしたらどうでしょう。その人とまた一緒に回ることがある場合は、同じことを繰り返させないために言うし、二度と回らない場合は言わないで放っておくのです。競技ゴルフを始めたりすると、この手の問題に直面することがありますから、対処の仕方を決めておいたほうがいいと思います。

