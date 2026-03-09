お酒で免疫力が上がる！その有効時間とは！？【免疫力の話】

アルコールが免疫力を下げる本当の理由とは

ストレス発散より体への負担の方が大きい

「酒は百薬の長」といわれるように、適量のアルコールを飲むことは、体も温まり、心地よく眠りにつけるなど、健康のためにもいい効果をもたらします。

お酒に含まれるアルコールは有害なので、それを体内にとりこむと、体は尿の量を増やして排出しようとします。このとき副交感神経が働くため、心身がリラックスして免疫力が上がるのです。

お酒に酔うことで、気持ちがやわらいで、人付き合いを円滑にしたり、ストレスを発散したりという効果が期待されます。ただし、これはあくまでも「適量」を飲んでいればの話。過度の飲酒は、免疫力を低下させ、体にも毒になってしまうのです。

お酒を飲んで免疫力が上がるのは、飲み始めて１～２時間の間です。それを超えても飲み続けていると、今度は交感神経が刺激され、緊張状態が続いて、逆に免疫力が落ちてしまいます。

さらには、アルコールによって肝臓の働きが妨げられたり、成長ホルモンの分泌が抑制されたりして、体にダメージを与えることもあるのです。

お酒を飲むときには、自分の適量を把握した上で、その量を守り、最低でも週に２回は休肝日をもうけるなど、体に負担がかからないようにしましょう

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』