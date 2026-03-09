将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第5局が9日午前9時、前日から行われている栃木県大田原市の「ホテル花月」で再開された。

雲1つない青空が広がる大田原の地で、熱戦が指し継がれる。午前8時41分に挑戦者の永瀬が入室。藤井は49分に姿を見せ、1日目の指し手を再現した。永瀬が封じた47手目は「▲2三香成」だった。

タイトル奪取に王手をかけ、あと1勝で悲願の打倒・藤井に迫る永瀬が先手、7番勝負で初のカド番を迎えている藤井が後手で始まった対局。予想されていた角換わりを藤井が拒否し、力戦模様の将棋へ。序盤に藤井が端歩に2手使って9筋の位をとり、じっくりと指す展開かと思われたが、永瀬が香損上等の強気の一手を着手。左辺がやや悪形となり、一時的には不利な進行だが、代償として得た香を2筋に配置して飛車との「二段ロケット」が完成。後手の右王とは逆サイドから一気に攻める荒々しい構想だ。

立会人の中村修九段（63）によると、「局面は一気に終盤戦。2日目は詰みまで読むような展開になる」と話す。永瀬の攻めに藤井がどう対応するのか、注目の大一番が再開した。