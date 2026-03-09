急性リンパ性白血病の「正体」に迫る。遺伝子の変異がもたらす影響と治療の光

発症には遺伝的要因と環境的要因が複雑に関与していると考えられています。リンパ球系細胞の遺伝子変異や染色体異常が根本的な原因となり、放射線被曝や化学物質への曝露といった環境要因がリスクを高めることが知られています。完全な発症メカニズムは解明されていませんが、現在わかっている要因について理解を深めることが重要です。

監修医師：

山本 佳奈（ナビタスクリニック）

滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院や常磐病院（福島）を経て、ナビタスクリニック所属/ 専門は一般内科

急性リンパ性白血病の原因

急性リンパ性白血病の発症には、遺伝的要因と環境的要因が複雑に関与していると考えられています。完全な発症メカニズムは解明されていませんが、現在わかっている関連要因について理解を深めることが重要です。

遺伝子の変異と染色体異常

急性リンパ性白血病の根本的な原因は、リンパ球系細胞の遺伝子に生じる変異です。これらの変異により、正常な分化や成熟ができない未熟な細胞が無制限に増殖するようになります。特に染色体の構造異常や数の異常が高頻度で認められます。

代表的な染色体異常として、フィラデルフィア染色体と呼ばれる9番染色体と22番染色体の転座があります。この異常によりBCR-ABL融合遺伝子が形成され、異常なタンパク質が産生されることで細胞の増殖が制御できなくなります。フィラデルフィア染色体陽性の急性リンパ性白血病は成人に多く見られ、かつては予後不良とされていましたが、分子標的薬の開発により治療成績が大きく改善しています。また、小児では高二倍体やETV6-RUNX1（旧称 TEL-AML1）といった異常が多く、これらの染色体異常のパターンは予後予測の重要な指標となります。

環境要因とリスク因子

急性リンパ性白血病の発症リスクを高める環境要因として、高線量の放射線被曝が知られています。原爆被爆者や放射線治療を受けた患者さんでは、一般集団に比べて発症リスクが高いことが報告されています。ただし、通常の医療で行われる画像検査による放射線量では発症リスクの増加は認められていません。

化学物質への曝露も関連が指摘されており、ベンゼンなどの有機溶剤への長期曝露が白血病発症のリスク因子とされています。また、抗がん剤による治療を受けた患者さんでは、治療後数年から10年程度経過してから急性リンパ性白血病を含む二次性白血病を発症するリスクがあります。これは治療関連白血病と呼ばれ、特定の抗がん剤使用との関連が知られています。一方で、ウイルス感染については、HTLV-1ウイルスが成人T細胞白血病リンパ腫の原因となることは明らかですが、急性リンパ性白血病との直接的な関連は確立していません。

まとめ

急性リンパ性白血病は、早期発見と適切な治療開始が予後を左右する重要な疾患です。貧血症状、出血傾向、感染症にかかりやすくなるといった症状に加え、原因不明の発熱や倦怠感、骨の痛みなどが続く場合には、速やかに医療機関を受診することが大切です。診断には血液検査や骨髄検査が必須であり、染色体や遺伝子の異常を詳しく調べることで、適した治療方針を決定することができます。

治療は化学療法を中心に、寛解導入療法、地固め療法、維持療法という段階を経て進められ、高リスク群では造血幹細胞移植も検討されます。近年では分子標的薬や免疫療法といった新しい治療法も登場し、治療成績の向上が期待されています。ただし、治療効果や副作用には個人差があり、年齢、基礎疾患、遺伝子異常のタイプなどによって治療内容や予後は異なります。気になる症状がある場合には、専門の医療機関で相談されることをおすすめします。

参考文献

