「アジアの中で韓国が唯一だ」母国メディアが胸を張る大記録「アルゼンチン、スペイン、ドイツ、ブラジルと肩を並べた」
ワールドカップ史上で１つの偉業と言っていいかもしれない。
韓国メディア『エクスポーツニュース』が、「韓国サッカーがアジアで唯一となる大記録を達成し、アルゼンチン、スペイン、ドイツ、ブラジルと肩を並べた」と報じる。南米メディア『グリト・デ・ゴル』が、過去10回のW杯すべてに参加した５か国を紹介。韓国もその中に名を連ねたのだ。
1990年のイタリア大会を皮切りに、94年アメリカ、98年フランス、2002年日韓、06年ドイツ、10年南アフリカ、14年ブラジル、18年ロシア、22年カタール、そして今年６月に開催される26年北中米で、上記の５か国は連続出場。『エクスポーツニュース』は「さらに韓国は、1986年メキシコ大会にも出場しているため、11大会連続で本大会出場を記録中だ」と付け足す。
加えて「一部のファンはフランス、イタリア、ウルグアイといった世界的なサッカー強豪国が、W杯本大会に出場できなかったことがあるという事実に衝撃を受けた」とも。
「前回のカタールW杯で準優勝のフランスは、1990年と1994年の両大会で予選敗退し本大会に出場できず、イタリアも2018年と2022年の２大会連続で本大会出場を逃し、面目を失った。ウルグアイは1994年、1998年、そして2006年のワールドカップ本大会に出場できなかった」
一方で韓国は連続出場記録が途切れず、同メディアは「アジアの国の中で11大会連続に成功したのは韓国が唯一である」と胸を張る。続けて「韓国よりW杯の連続出場記録が長い国は、ブラジル、ドイツ、アルゼンチン、スペインだけだ」と伝える。
なお、韓国のW杯における最高成績は、02年日韓大会での４位。来る北中米大会では、他大陸で開催される大舞台での８強進出に挑戦する。
