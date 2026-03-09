収蔵庫の容量不足を解消しようと、愛知県は三つの美術施設が共同で使う大規模収蔵庫を常滑市に整備する。

県によると全国初の取り組み。各地で劣悪な環境での保管が問題となる中、持続可能な体制をつくる。

新収蔵庫では県美術館（名古屋市東区）、陶磁美術館（瀬戸市）、県立芸術大（長久手市）の所蔵品を共同で管理する。３施設の収蔵率は９割を超え、今後の収集、保存が困難になる恐れから、県は収蔵能力の拡充が不可欠と判断した。

整備場所は、旧県立常滑高校跡地を活用し、延べ面積は約８０００平方メートル。民間事業者が施設を建て、管理運営する。２０２６年度当初予算案に約１億１０００万円を計上し、事業者を決定し、２７〜３０年度に設計、建設する。完成は３０年度を目指し、供用開始当初は３施設から絵画や彫刻、陶磁器、工芸品など計９４５０作品を移す計画だ。

新施設は「見せる収蔵庫」の機能も持たせる。管理効率化とコレクション活用を図る機能で、欧米の主要美術館でも導入されている。県文化芸術課の担当者は「美術品の価値や美術館の活動への理解を深めてもらえれば」と期待を寄せる。

東京芸術大の太下義之客員教授（文化政策）は「収蔵庫不足は、長年放置されてきた構造的課題。県の計画は『見せる収蔵庫』で収蔵と公開を両立させ、複数館や将来のコレクション受け入れを想定しており、文化資産を守り活用する取り組みだ」と評価する。