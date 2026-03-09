»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¼ï»ÔÆÆÚö¡¢°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¡¡Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï22.50
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¼ï»ÔÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WBC½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿7Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç1²ó¤òÅê¤²¡¢3¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤òÁ´¤Æ»°¿¶¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢8Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç¤â¡¢Î®ÀÐ¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤ë¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ï»Ô¤Ï¡¢2¡Ý1¤Î8²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤Î¥±¥Í¥ê¡¼¤ò145¥¥í¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç3µå»°¿¶¡£Â³¤¯¥Ð¥¶¡¼¥Ê¤ò1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î146¥¥í¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÇÍ·¥´¥í¡£´ÊÃ±¤Ë2¥¢¥¦¥È¤È¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ß¡¼¥É¤ò1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î¹â¤á154¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¯»°¼ÔËÞÂà¤ËÊÒ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¼ï»Ô¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇWBC¤Ë2»î¹ç¡¦2²ó¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ0¡¢Ã¥»°¿¶5¡¢Í¿»Íµå0¡¢0¼ºÅÀ¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï¶Ã°Û¤Î22.50¤È´°àú¤ÊÅêµå¤Ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÅê¼ê¿Ø¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢¡ ¥¹¥È¥ì¡¼¥È
¡¡¼ï»Ô¤Î¹¥Åê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤Ä¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿19Ç¯¤â¡¢¸µ¡¹Æ°¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åê¤²Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³«Ëë¤«¤é°ì·³¤ÎÂÇ¼Ô¤ò°µÅÝ¡£µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¥ê¡¼¥°4°Ì¤Î135Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤âÁ°È¾Àï¤Ï14»î¹ç¡¦86²ó1/3¤òÅê¤²¡¢3¾¡6ÇÔ¡¢67Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨3.65¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤Ï10»î¹ç¡¦74²ó1/3¤òÅê¤²¡¢6¾¡2ÇÔ¡¢94Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î1.45¤È¡¢ÌµÁÐ¤·¤¿Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¡¢µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ï¡¹¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ï»Ô¤Ï25Ç¯2·î2Æü¤Î¼èºà¤Ç¡ÖºÇÂ®¤â¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤â¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç158¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢160¥¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ãæ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢158¥¥íÅê¤²¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤Ï¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¤Ã¤ÈµÍ¤á¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï³«Ëë¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏËÜ¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö°ì¿Í¤Ç¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È¡£¸ÄÊÌ¤òÄ¹¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÎý½¬¤òÁá¤á¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢30Ê¬¡¢1»þ´Ö¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡WBCµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ºòÇ¯10·î27Æü¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½©µ¨Îý½¬¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¤Ï¡¢¾åÅÄ´õÍ³æÆ¡¢Í§¿ùÆÆµ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬È´¤±µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÉôÊ¬¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é³ê¤é¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤É¤¦¸À¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¤Û¤Ü2¥ö·î´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¼ç¥È¥ì¤ò°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿Àé²ìÞæÂç¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤«¤é½õ¸À¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¡£
¡¡2·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2026Ì¾¸Å²° »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó vs ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤ò°ìÎÝ¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿µå¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤Î156¥¥í¤ò·×Â¬¡£¼«¸ÊºÇÂ®¤òÅê¤²¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¡¢¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÍßÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡7Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¤â¼«¸ÊºÇÂ®¥¿¥¤¤Î156¥¥í¤ò2µå·×Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñÁ°¤ËÀ¤³¦¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡ÈTANEICHI¡É¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ì¤«¤»¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¤³¦¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡ÈTANEICHI¡É¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ì¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÏÈó¾ï¤ËÍê¤â¤·¤¯¸Ø¤é¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ