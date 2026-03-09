クイズで学ぶ! 鉄の魅力 第23回 【上級編】鉄が省エネにも役立っているって本当?
車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。
強いのにやわらかい鉄があるって本当?
自動車は安全のために頑丈でなければなりません。厚い鉄を使えば頑丈になりますが、重くなり、たくさんの燃料を使い、排気ガスも増えます。ところが、高強度鋼板(ハイテン材ともいいます)は強い鉄なので薄くても丈夫です。薄い鋼板を使うことにより、頑丈さはそのままで自動車自体の重さを軽くすることができ、使う燃料を少なくすることができます。新開発の鉄は省エネに大きく貢献しているのです。
