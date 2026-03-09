アダム・シャオ・イム・ファがSNSを更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルに出場したアダム・シャオ・イム・ファ（フランス）がインスタグラムを更新。アイスショーを振り返る投稿で、スイスの女子選手とぴったりと寄り添う親密な2ショットを公開。海外ファンから驚きの声が寄せられている。

舞台裏で仲良く撮影した。

男子シングルで7位だったシャオ・イム・ファは「オリンピック後、スイスのArt on Iceでの素晴らしい思い出の写真をちょっと（どころか大量に）アップ」と記し、20枚の写真を公開した。その中には、ミラノ五輪女子シングルで23位だったキミー・レポンド（スイス）との仲睦まじい2ショットや手を繋ぐ写真もあった。

インスタグラムには海外ファンから様々なコメントが寄せられていた。

「信じられない、2人とも最高に素敵で、本当にお似合い。目が釘付けになっちゃう」

「なんて素晴らしい写真なの！ シェアしてくれてありがとう」

「お気に入りのカップル」

「アダムとキミー、最高にキマってる。2人ともお洒落すぎてヤバい！」

「アダムとキミー、激アツのカップルね」

「ああ、なんてことなの！ アダムとキミーは付き合ってたの？」

「カップルの目標だ」

「美×美＝神」

2人が五輪会場の客席で仲良く観戦する様子が国際中継でも映り、日本でも話題になっていた。



（THE ANSWER編集部）