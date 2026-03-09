スピードスケート世界選手権

スピードスケートの世界選手権のオールラウンド部門が7日（日本時間8日）、オランダで行われ、今大会で現役引退する意向を示している高木美帆（TOKIOインカラミ）は3位だった。姉の菜那さんが自身のインスタグラムに“245文字”の思いを記した。

4種目総合で争うオールラウンド部門。美帆は前日は500メートルで首位発進を決め、総合首位で折り返した。2日目は1500メートルで2位、最後の5000メートルは6位で、総合3位だった。

ラストレースを終えた妹に、菜那さんがインスタグラムで反応した。「本当にお疲れ様でした。オールラウンドでもオリンピックでも本気で勝つために戦いに行く姿は最高にかっこよかった」と称え、「美帆も（佐藤）綾乃も。そして一緒に戦ってたヨハンも」とチームのメンバーたちにも労いを送った。

自身の投稿には菜那さんや美帆、佐藤らが写った写真を添え、「今日の写真と4年前の私の引退レース後の写真。4年の時が過ぎても同じメンバーで同じ場所で写真が撮れて良かった」と感慨に浸った。

最後に「オランダに来れて良かった。あの歓声を聞けてよかった。本当に楽しい2日間でした。そしてやっぱり美帆の1500mは好きだなあ。これが高木美帆だってレースが見れて良かった。ガッツポーズが見れて良かった。そして笑顔も。感動をありがとう！！」と感謝を記した。

31歳の美帆はミラノ・コルティナ五輪で500、1000メートル、団体パシュートで銅メダルを獲得。2018年平昌五輪ではメダル3つ、22年北京五輪では4つのメダルを獲得し、通算で夏・冬季を通じて日本女子最多となる10個のメダルを獲得している。



