1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが行われる東京ドームには連日、多くの著名人らの観戦報告が相次ぎ、ネット上の話題になっている。そんな中、8日の日本―豪州戦を観戦した“名探偵”のアシスタントに対して注目が集まった。

「ということで！現地観戦してきたっ」。こんな一文とともにXで観戦報告をしたのは森山未唯さん。

TBS系「水曜日のダウンタウン」の大ヒット企画「名探偵津田」シリーズにおいて、探偵役のダイアン・津田篤宏のアシスタント役を務め、人気急上昇したタレントだ。連日、日本を応援する投稿をしていたが、ついに観戦が実現。「侍JAPAN最高です！！！！！！ 先日買ったグッズしっかり着用」と大谷翔平のユニホーム姿で観戦する写真をアップしている。

ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」という声の一方で、やはり「名探偵津田」と絡め、関心を寄せる声が相次いだ。「理沙ちゃんや！」「まさかそこで事件起きるのでは無いですよね？（笑）」「津田探偵の活躍は無かったんですね」「1の世界に来てるやん！」「名探偵津田と行きましたか？ それとも彼は配信してましたか？」など“名探偵”との関係を含め、ツッコミが殺到した。

WBCは連日、多くの著名人らの観戦が相次ぐ。それだけ今大会に日本中の期待が寄せられている証しでもある。この日、日本は豪州に勝利し、3連勝で1次ラウンド1位通過を決めた。東京ドーム開催ラストは10日のチェコ戦。また“侍フィーバー”が巻き起こりそうだ。



（THE ANSWER編集部）