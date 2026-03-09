か、か、かんわいいぃぃぃ♡【ファミマ】食べるのがもったいない？！「新作スイーツ」

【ファミリーマート】で2/10より販売がスタートしたのは、「ねこモチーフスイーツ」です。顔・肉球などをモチーフにしたスイーツがそろっています。今回は、食べるのがもったいないほどかわいい商品をご紹介。ねこ好きは要チェックです。

パッケージもかわいい！ ショコラテリーヌ

ファミリーマートで2/10よりスタートした「ファミリーにゃ～と大作戦！」にちなんで発売された「にゃんともおいしい くろねこテリーヌショコラ」。赤いパッケージに舌を出したくろねこのイラストがインパクト抜群。ねこ好きは思わず手に取ってしまいそうです。

食べてしまうのがもったいない！

テリーヌショコラは、ねこの顔のかたち。崩してしまうのがもったいなくて、食べるのを躊躇してしまいそうです。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると「ほんのりビターなチョコの味わいの後に、コクのあるしっかりとした甘さを感じます」とのこと。「かための生チョコみたい」だそうで、濃厚なチョコスイーツが好きな人も満足できそうです。\248（税込）。

見た目も味もこだわり満載

@sujiemonさんが「可愛い猫スイーツ」と紹介するこちらは、「mofusand」とのコラボパッケージが目を引く「肉球タルト（いちご & チョコ）」です。パッケージは3種類がラインナップされているそう。こんがりと焼き色のついたタルト生地の上には、立体的なピンクの肉球。肉球部分はいちごムースになっていて、その下にはチョコカスタードも入っています。見た目だけでなく味でも満足できそうなスイーツです。

ヤマト運輸監修！ 食感も楽しみたいスイーツ

ねこのチョコビスケットとピックがかわいすぎるこちらは【ヤマト運輸】が監修した「クロネコのオムレット」です。ココアオムレット生地でココアクランチ入りのクリームを包み、ねこのチョコビスケットとピックでデコレーション。ピック・パッケージそれぞれ3種類のデザインがあります。生地とクリームのふわっと感や、ビスケットのサクッと感が楽しめそうです。価格は\298（税込）。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A