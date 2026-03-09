「オープン戦、広島１−８中日」（８日、マツダスタジアム）

広島はリリーフ登板した常広、佐藤柳、中崎、ハーン、島内、森浦の６投手が乱れて大量失点。調整度合いに一抹の不安を残したが、先発した新人の赤木晴哉投手（２２）は２回を無安打無失点にまとめて首脳陣の評価を上げた。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は今後の課題を指摘しながらも「先発陣の一角に加わる可能性を感じた」と語った。

（この試合は大瀬良が先発する予定だったが、右ふくらはぎの筋挫傷のため変更。代役としてドラフト５位の新人右腕、赤木が先発に回り２回を投げて無安打、１四球、１奪三振で無失点。オープン戦通算４試合で５回１失点。防御率は１・８０に上昇した）

先発した赤木はナイスピッチングだった。彼が持つ変化球のカーブ、スライダー、フォークもよかった。

四球を１つ出したが、上背のわりに投球が乱れない。テークバックがコンパクトで制球に苦労しないタイプだから、スピードが上がってくればさらに楽しみが増える。

課題があるとすれば、右打者の内角を突く直球が投げ切れていない点だろう。打者にすれば内角球はよりスピードを感じるだけに、この球が身につけば他の球種を生かすことができる。今以上にフォークで空振りが取れるようになるはずだ。

この試合は２イニングを投げただけだが、これから先の結果次第では、先発陣の一角に入り込む可能性があると感じた。

今後、１軍で投げさせていくのか、ファームに回してイニングを伸ばしていくのか。その起用法に注目したい。

２番手の常広には残念ながら昨年からの変わり身を感じなかった。

彼の場合、もっと直球に磨きをかけなければいけない。直球が高め高めに抜けていく。そしてフォークに頼る。結果、フォークの打ち損じ待ちという状況は変わっていない。

期待されて今年が３年目。直球の精度を高めることで、自身の存在感も高めていってほしい。