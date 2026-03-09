ご家族と共に農作業に励む2匹の柴犬さん。寒波に負けないために編み出した『ライフハック』が思った以上に気持ちよさそうだと話題になっているのです。

天然素材でコストゼロ！？エコで可愛いその光景は記事執筆時点で12万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

寒波に負けないライフハックを編み出した2匹の柴犬

Xアカウント『@farm_docan』に投稿されたのは、『チームはっちゃく』こと、柴犬「はっちゃく」さんと「しんえもん」さんのお姿。

この日も、ご家族と共にお散歩をしたり農作業のお手伝いをしたりと忙しく過ごされていたというおふたり。

思った以上に『気持ちよさそうな光景』が話題に

近頃、再び押し寄せてきた寒波に負けないためにとある『ライフハック』を編み出したというのです。

天然素材なのに、なんとコストはゼロ。そして抜群の断熱性を誇るというそのライフハックとは…落ち葉の中に体を完全に隠し、お顔だけを出しながら寄り添うというもの。

ワンコ界隈に革命をもたらす、実用性に可愛さ、癒しを兼ね備えたライフハックは多くのユーザーをほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「イッヌ法・木の葉隠れの術」「い、いない……？いや、いる！！首まで浸かってる！！！」「天然のカモフラージュ！」「馴染みすぎ！」「よく見ないと気づかなかったよ」「天然素材で寒波に負けない、このアイデア天才すぎる」などのコメントが寄せられています。

農作業に励む『チームはっちゃく』さんの日常

ご家族と共に農作業に励まれているチームはっちゃくさん。そのメンバーには、リーダーのはっちゃくさんやしんえもんさんはもちろんのこと、姉弟子や新人作業員さんの存在も。

自宅警備をしたり、畑仕事のお手伝いをしたり、忙しい日常の中ではっちゃくチームが見せてくれるさまざまな行動はまるで絵本の中の世界のようで、愛くるしいもの。

ご家族に溺愛されながら、自然豊かな場所でのびのびと幸せに暮らすはっちゃくさん、しんえもんさんのお姿は日々多くのユーザーに柴犬の魅力や癒しを発信しています。

