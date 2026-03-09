40kgを超える大きなお姉ちゃんワンコのそばへ、迷いなく近づいていく1kgの子犬。元気いっぱいにじゃれつく小さな体に対し、超大型犬のお姉ちゃんが見せた対応とは…？

ふたりの姿があまりにも愛おしいと話題になり、投稿は記事執筆時点で50万再生を突破。「可愛すぎる」「体格差が凄いｗ」などのコメントが寄せられています。

【動画：たった1kgの子犬が『40kg越えの超大型犬』と遊んだ結果→あまりにも愛おしい『サイズ差』】

心は大型犬？

TikTokアカウント「koa.1024」に投稿されたのは、たった1kgのチワワの子犬・コアくんと、40kg超えのお姉ちゃんワンコ（バーニーズマウンテンドッグ）が向き合うひととき。2025年10月生まれのコアくんは、まだあどけなさの残る4ヶ月の男の子で、この日も元気いっぱいだったそう。

伏せた姿勢のお姉ちゃんの前に立ったコアくんは、体格差など気にしていないかのようにしっぽを細かく振りながらぴょんぴょん。遊んでほしい気持ちがそのまま体にあらわれているような姿に、思わず頬がゆるみます♡

上手に遊ぶふたり

お姉ちゃんがゆっくり体を起こすと、その顔の大きさだけでもコアくんの全身ほどに見えるほど。それでもコアくんは物怖じせず顔まわりをちょこちょこと動き回り、軽やかな足取りを見せていたといいます。

前足のそばへ近づいた場面では、お姉ちゃんが足の運びを慎重にしていたのも印象的。コアくんの位置を確かめるように視線を落としながら動く様子からは、大きな体の中にある繊細な気遣いが伝わってくるようです。

やさしい距離感

一度お座りしてお姉ちゃんを見上げたコアくんは、その後も周囲をくるりと走り回りながら元気いっぱい。決して飛びついたりはせず、動きに合わせて首をゆっくり向けるお姉ちゃんの姿とともに、終始やわらかな空気が漂っていたとか。

コアくんがソファに前足をかけて立ち上がると、そのすぐ後ろからお姉ちゃんがそっと鼻先を近づける場面も。大きさはまるで違っていてもその距離には不思議な安心感があるように感じられ、愛らしさと優しさがにじむ、尊いひと幕だったのでした。

投稿には「ゾウと人間くらいのサイズの違い」「めちゃめちゃ可愛いわぁ♡」「夢のような世界が現実にあるんですね」「お姉ちゃんが手加減して遊んであげてるのが優しい」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「koa.1024」では、コアくんの穏やかな日常が投稿されています。あどけない表情と元気いっぱいの姿に癒やされたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「koa.1024」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。