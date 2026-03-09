100均ってこんな物まで売ってるの？「家具屋さん泣くぞ…」「コスパ優秀すぎるわ！」

ダイソーをパトロールしていると、家具屋さんに並んでいそうな半間用カーテンを発見しました。シンプルかつナチュラルな風合いで、様々なテイストのお部屋に馴染む生成りカラーがGOOD。やわらかく光を通すので窓辺にはもちろん、ワークスペースの間仕切りなどにもおすすめですよ。詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：ナチュラルドビーカーテン（インド綿混、ストライプ）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：100cm×178cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480900377

こんなものまで売っているなんて！コスパ最強の半間用カーテンをチェック

手軽にお部屋の印象を変えたいなら、まずはファブリックから。そんな気分にぴったりなのが、ダイソーの『ナチュラルドビーカーテン（インド綿混、ストライプ）』です。

リサイクル素材を60％使用した環境配慮型のアイテムでありながら、その価格はなんと￥550（税込）。プチプラとは思えないシンプルかつナチュラルな風合いが魅力です。

生地はインド綿混のやさしい手ざわり。ドビー織りならではの立体感のあるストライプが無地よりも表情豊かで、さりげなく空間にアクセントを加えてくれます。

主張しすぎない生成りカラーは、韓国風インテリアや北欧テイスト、観葉植物のある部屋などとも相性抜群好。窓辺はもちろん、キッチンや収納の目隠しなどにも取り入れやすいです。

カーテンはポールにもフックにも対応している作り。早速使っていきます！

専門店泣かせなクオリティ！ダイソーの『ナチュラルドビーカーテン（インド綿混、ストライプ）』

カーテンのサイズは約100×178cm。今回はつっぱり棒に通して使用していきます。薄くて軽いので、扱いやすいのがGOOD。

間仕切り用のカーテンとしてセットしてみました。普段使っているカーテンの洗い替え用にも便利です。こちらの商品も洗濯が可能ですが、シワになりやすいので注意が必要です。洗った後はすぐに干して、シワを伸ばしてあげてくださいね。

カーテンの向こうが分かるほどではありませんが、絶妙な透け感があります。そのため、ワークスペースなどの光をやわらかく取り込みたい場所にもおすすめですよ。

今回はダイソーの『ナチュラルドビーカーテン（インド綿混、ストライプ）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。