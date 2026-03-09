100均にとんでもない新作出てる！「部屋の中ではシンプルなのに…」外に出ると雰囲気が激変

ダイソーをパトロール中にネイルグッズ売り場で見つけたこちらの商品。100均商品とは思えない上品なカラーに一目惚れ。マグネットスタイルで自爪が透けにくく、春ネイルにもピッタリな商品です。しかもこのアイテム、外に出た瞬間に雰囲気がガラッと変わる面白い仕様！売れきれる前に要チェックですよ♪

商品情報

商品名：ネイルチップ（MN−1、12枚）

価格：￥220（税込）

内容量：12枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480820705

ダイソー商品とは思えない！上品なピンクカラーに一目惚れ♡

100円ショップのネイルアイテムは年々進化していますが、先日ダイソーのネイルグッズ売り場で、100均グッズとは思えない上品なネイルチップを発見しました。それがこの『ネイルチップ（MN−1、12枚）』。一見シンプルなネイルカラーですが、外に出た瞬間に雰囲気がガラッと変わるユニークなアイテムなんですよ。

ネイルチップは12枚入り。0〜11番のチップが各1枚ずつ入っています。サイズ感を両手で揃えたい場合は、2つ購入するのがおすすめです。

太陽光で青み系パープルに変化！ダイソーの『ネイルチップ（MN−1、12枚）』

使い方はまず、手を洗った後にアルコールコットンで爪の汚れ、油分を拭き取ります。次に自爪に近いサイズのチップを選び、接着用グルーやシールをチップの裏面に付けます。あとはキューティクルラインから1ｍｍほど離れた場所に、上から押さえつけるように貼るだけ。お好みで、接着前にネイルファイルでチップの形を整えても◎

完成したのがこちら。やや透け感はあるものの、マグネット風の輝きがあるため自爪が目立ちにくいです。軽やかな発色で、春ネイルにもぴったりの仕上がり。上品で控えめな雰囲気があり、普段使いのネイルとしても取り入れやすいカラーです。

そして、このネイルチップの最大の特徴は、太陽光を浴びたときのカラー変化。外に出て日光が当たると、ピンク色からブルー系のパープルカラーへと変わります。室内とはまったく違う印象になり、まるで別のネイルを塗っているかのような気分になります。

UVライトでも色が変わるのでは？と思うかもしれませんが、実際には太陽光のほうがはっきりと変色を確認できました。そして日陰に入ると、また元のやさしいピンク色に戻るのも面白いポイントです。

今回はダイソーの『ネイルチップ（MN−1、12枚）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。