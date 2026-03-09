可愛いだけじゃないんだなあ！春の新生活にもぴったり♡おしゃカワ100均収納グッズ

スマホの充電ケーブルやイヤホンなど、気づくとバッグの中でごちゃつきがちなコード類。取り出そうとしたら絡まっていて、ちょっとストレス…。そんな悩みを可愛く解決してくれるのが、ダイソーの「ケーブルクリップ（フラワー、フェイクレザー）」。春の新生活にもぴったりな、おしゃカワなデザインにも注目です♡

商品情報

商品名：ケーブルクリップ（フラワー、フェイクレザー）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4900662760006

フラワーデザインが可愛い♡ダイソーのフェイクレザーケーブルクリップ

今回、ダイソーで見つけたのは、ピンクのフェイクレザーにフラワーモチーフがあしらわれた、可愛くておしゃれなケーブルクリップ。

筆者は春気分を高めてくれそうなピンクカラーを選びましたが、ほかにもホワイトとブルーの色違いが展開されています。どれもやさしい色合いで、大人女子でも取り入れやすいのが嬉しいポイントです♪

くるっと留めるだけで簡単！やわらか素材ですっきりまとまる

使い方はコードを軽く束ねて、クリップでくるっと留めるだけ。

フェイクレザー素材は柔らかくしなやかで、力を入れなくてもスムーズにまとめられるのがポイントです。

スマホの充電ケーブルやイヤホンなどをコンパクトにまとめられるので、バッグの中でも絡まりにくくなります。

バッグやポーチにもすっと入れやすく、お花のモチーフが目印になってくれるのも◎。

目印にも♪ごちゃつくコードを可愛くすっきり整理できる！

充電ケーブルやイヤホンなど、気づくとごちゃっとしがちなコード類。このケーブルクリップでまとめるだけで簡単に整理でき、見た目もすっきりします。

さらにフラワーモチーフのデザインが可愛いので、使うたびにちょっと気分が上がるのも嬉しいポイントです♡

今回は、ダイソーの「ケーブルクリップ（フラワー、フェイクレザー）」をご紹介しました。

実用性と可愛さを兼ね備えたダイソーの収納グッズです。ごちゃつくコード類をくるっとまとめるだけで、バッグの中もすっきり整います♪

春の新生活に向けて、取り入れてみるのもおすすめ。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。