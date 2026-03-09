◆カーリング 全農 日本混合ダブルス選手権 最終日（８日、青森・オカでんアリーナ）

決勝トーナメントが行われ、小穴桃里、青木豪組が、２連覇を狙った松村千秋（中部電力）、谷田康真組を１１―７で破って初優勝し、世界選手権（４月２５日開幕・スイス）の出場権を手にした。２次予選を２位で通過した小穴、青木組は準決勝で同３位の一戸日和、鈴木実倫組を９―８で退け決勝に進出。決勝では２次予選１位の松村、谷田組から３―４で迎えた第５エンドに５点を奪って逆転した。

大会を協賛したＪＡ全農は「ニッポンの食」で出場選手をサポートした。青森県産りんご「サンふじ」１ケース（５キロ）を全チームに提供し、選手エリアに設置された「もぐもぐブース」では、ＪＡグループのプライベートブランド「エーコープマーク品」の「もちもちミルクパン」、全農の商品ブランド「ニッポンエール」の新商品「雫グミ 岡山県産清水白桃」が登場。人気の「国産紅はるかの干し芋」、「とろとろ半熟ゆでたまご」などもラインアップされ、ハーフタイム、試合前後のエネルギー源となった。

期間中の会場内には「全農ブース」が設置され、カーリングへの取り組みをまとめたパネルを展示。将来を担う子供たちが出場する大会、日本代表チームへのサポートなどが紹介された。