何か決めるとき「あの人の顔」が浮かんだら危険信号！

離れるだけで人生が好転する「エネルギー泥棒」

今日は、離れるだけで人生が好転する人たち、名付けて「エネルギー泥棒」についてお話しします。一緒にいるだけで他人の精神的なエネルギーや気力を無意識に奪い、疲弊させる「エナジーバンパイア」のことですね。

医学的な定義があるわけではありませんが、やはり「離れたほうが元気になる人」というのは存在します。近寄ると自分らしさを失い、元気も時間も奪われてしまう。そういったタイプの人です。

こういう人に近づくと、知らないうちに利用されたり、言いたいことが言えなくなったりして、人生がなかなか好転しなくなってしまいます。今日は、こうした人たちに気をつけましょうというお話です。

「自分軸」と「他人軸」で考えるとわかりやすい

では、具体的にどういう人がエネルギー泥棒なのか？ これを理解するには、「自分軸」という観点から考えると非常にわかりやすくなります。

●自分軸とは：自分が納得して決めたことを選び、行動すること。人生の選択肢を「自分の納得」を基準に決める生き方

●他人軸とは：自分が納得していないのに、他人の顔色が先に浮かんで行動してしまうこと。「嫌われたくない」「馬鹿にされたくない」「浮くのが怖い」といった理由で、他人の評価を優先してしまう生き方

他人軸の辛いところは、常に誰かの顔色をうかがい、コントロールできない他人の感情を見張り続けることになるため、いつも不安がつきまとう点です。さらに、自分の時間が奪われ、立場的にも相手の下になってしまうという、あまり良いことのない事態に陥ってしまいます。

一方で「自分軸」で生きると、もし失敗しても「自分で決めたことだから」と後悔しにくく、次への切り替えが早くなります。うまくいけば「自分で決めて達成できた」という自己効力感も得られます。

エネルギー泥棒の正体＝「自分軸を奪う人」

ここで他人軸の話を思い出してみてください。何か行動しようとした時、真っ先に「あの人の顔色」が頭に浮かびませんか？ 実は、その「頭に浮かんでくる相手」こそが、エネルギー泥棒である可能性が高いのです。

典型的な例が「毒親」と呼ばれる存在です。本来、子どもの人生は子ども自身が決めるべきものです。しかし毒親は、子どもをまるで自分の所有物のように扱い、「ああしろ、こうしろ」と口を挟んできます。これは、親子の距離感や「自他境界線（バウンダリー）」が正しく機能していない状態です。

子どもが親の言葉を聞き流せればよいのですが、真に受けて「言うことを聞かなきゃ」と思ってしまうと、常に親の顔色をうかがう「他人軸」の状態になります。頭の中がその人のことでいっぱいになってしまうのです。

「あなたのため」と言いながら境界線を越えてくる

エネルギー泥棒と一緒にいると、こんなふうに感じます。

●「自分の考えがわからなくなる」

●「自分の気持ちが後回しになる」

●「自分で決めるべきことに口出しをされる」

エネルギー泥棒は、言動の端々にその兆候を現します。

●「私が決めることじゃないのに、指図してくる」

●「それはおかしいと否定してくる」

●「『あなたのためを思って言うけれど』という言葉を使ってコントロールしようとする」

そっと距離を置くことがおすすめ

本来、大人の人間関係において、他人が決めるべき領域に土足で踏み込むことはありません。まともな人は「私はこう思うけれど、決めるのはあなただよ」と、ちゃんと境界線を守ってくれます。「みんなこう言ってるよ」「恥ずかしいからやめなさい」といった言葉で、あなたの決断を阻害し、自分軸を奪っていくのが彼らの手口です。

「この人といると、自分で自分のことが決められなくなる」――そう気づいたら、それはエネルギー泥棒のサインです。あなたの人生を取り戻すためにも、そっと距離を置くことをおすすめします。

