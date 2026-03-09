【ワシントン＝向井ゆう子】米国がイスラエルと共に行っているイラン攻撃を巡り、「米国を再び偉大に」の頭文字をとって「ＭＡＧＡ（マガ）」と呼ばれるトランプ大統領の岩盤支持層の一部が強く反発している。

現時点ではマガの大部分が攻撃を支持しているとの調査結果が出ているが、戦闘が長期化すれば亀裂が拡大する可能性がある。

大半は支持 長期化なら亀裂拡大も

「誰も外国のために死ぬべきではない。（軍人は）米国ではなく、イランかイスラエルのために死んだ」

マガの論客として知られるメーガン・ケリー氏は２日、自身の番組でこう語り、公然とトランプ氏を批判した。元ＦＯＸニュース司会者のタッカー・カールソン氏も米ＡＢＣニュースに「不快で邪悪だ」とイラン攻撃への嫌悪感を示した。

両氏が反発するのは、今回の軍事攻撃を「裏切り」と捉えているからだ。マガはトランプ氏の熱狂的な支持者で、マガ運動と呼ばれる政治運動を展開してきた。運動の根幹は、国益を最優先とする「米国第一」主義で、泥沼化したイラク戦争などへの反省から国際情勢には非介入主義をとる。

トランプ氏も大統領選で「新たな戦争は起こさない」と約束していた。元は熱烈な支持者で、たもとを分かったマージョリー・テイラー・グリーン前下院議員はＳＮＳで「恥を知れ」とトランプ氏の変節をののしった。

一方、世論調査の結果は、マガのトランプ氏への支持が底堅いことを示している。ＮＢＣニュースの調査では、自称ＭＡＧＡの９０％が攻撃を支持。ＣＮＮ調査でも、攻撃への賛成は共和党支持者全体では６１％だったが、マガと自任する人に限れば８８％に上った。

マガは「トランプ氏の忠実な支持者」と形容される。イスラエルを強く支持するキリスト教福音派が多いことも、攻撃への高い支持の背景にあるとみられる。

このため、トランプ氏は「私がマガだ。マガは私のすることが何でも好きだ」と強気を崩していない。ケリー氏を「弱気で孤立主義的だ」と切り捨て、カールソン氏を「マガから追放する」と宣言した。

ただ、戦闘が長期化の様相をみせれば、異論が広がり、岩盤支持層の支持離れにつながりかねない。トランプ氏もこの点を認識しているようで、マガに人気のバンス副大統領を動員し、「イラクのようにはならない」と長期化を否定する発言をさせるなど結束固めに必死だ。