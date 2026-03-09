安住紳一郎アナウンサー（C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　TBS安住紳一郎アナウンサーが、9日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金　前5：20）に生出演し、復帰した。

　安住アナは、体調不良のため、2月28日放送の『情報7daysニュースキャスター』（毎週土曜　後10：00）、3月1日放送の同局ラジオ『安住紳一郎の日曜天国』（毎週日曜　前10：00）を休演。7日放送の『情報7daysニュースキャスター』、8日放送のTBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』に出演し、急性胃腸炎だったことを報告していた。

　この日の放送で安住アナは、「おはようございます。きょうのお目覚め、いかがでしょうか？」といつも通りのスタート。「1週間休みをいただきまして、また今日からよろしくお願いします」と番組を進行した。