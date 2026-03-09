元陸上自衛官で即応予備自衛官でもあるタレントやす子（27）が8日夜、自身のXを更新。9日放送の日本テレビ系「ヒルナンデス！」を欠席すると発表した。

「【ご報告】3月9日月曜日の #ヒルナンデス は予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休みさせていただきます！！」と告知した上で、迷彩服を着た写真を公開。胸元には本名の「安井」という名札があった。やす子の本名は「安井かのん」。

同投稿には「許可を得て投稿しています」と補足があり、スタッフが投稿したとみられる。その後、やす子が当該投稿に対し「月曜日のヒルナンデス、VTRには出てるみたいです！明日11時55分から！みてねー！」と返信し、補足していた。

やす子のポストに対し「ヒルナンデスよりリアルな『訓練ナンデス』優先とは…番組の“体力測定”が急にガチすぎる。そのうちロケも迷彩服でサバイバル企画になりそうナンデス」「ネタのひとつやポーズとして予備自衛官を名乗ってるわけではなく、本当にこうやって活動されているのが素晴らしい」「予備自衛官の訓練って、どんなことするんだろ？ 気をつけて訓練してくださいね」などと書き込まれていた。