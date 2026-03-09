diana新メンバーNeneさん、合格連絡に「涙が止まらなかったです」

横浜DeNAベイスターズのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」の2026年度メンバーは3月14日に横浜スタジアムで初お披露目される。200人を超える応募者からオーディションを勝ち抜いた精鋭たち。Full-Countでは6人の新メンバーを紹介する。第1回は50メートル走で6秒9を記録したことがあるという俊足のNeneさん。

ベビーフェイスで愛らしいビジュアルは「カピバラ系ってよく言われます」と笑う。小学生の時に始めたチアダンスで、次第にプロとして活動する夢を描いた。合格発表の日は家にいても落ち着かないため散歩に出た。「電話をいただいて、喜びと安心で道にしゃがみ込んでしまって涙が止まらなかったです」と歓喜の瞬間を振り返った。

実はNeneさんにはダンス意外にも特技がある。「これを言うのはすごくドキドキするんですけど……走ることが得意なんです」。dianaといえば2023年から始まったイニング間イベント「Hisense ハマスタバトル」が話題を呼び、一気に知名度を上げた。不動のアンカーは昨年度限りで卒業。次なる“候補”はファンの関心事でもある。

タイムだけでいえばdiana史上最速のNeneさんは、「小さい頃からリレーではメンバーに選ばれて走っていましたし、徒競走では負けたことがないです」と胸を張る。スタートダッシュが得意なことからこれまでリレーでは1走を務めることが多かったという。「走りたいですね。あそこで走れたら気持ちいいでしょうし、走るのが好きなので好きなことは続けていけたらすごくいいなと思うので」と横浜スタジアムのグラウンドを見据えた。

「プロとしてチアリーダーの活動をするのが夢であり目標だったので、ここで活動させていただける喜びを忘れずに、皆さまにパワーをお届けして、横浜DeNAベイスターズに関わる全ての人を幸せにできるようなdianaの一員になりたいと思います」。踊って走れる“大型ルーキー”に注目だ。（町田利衣 / Rie Machida）