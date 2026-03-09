徳島がエースの５戦連発弾などで金沢に４−０快勝！ 名伯楽・エンゲルス監督も攻撃意欲に手応え
［J２＆J３百年構想リーグWEST-A第５節］金沢 ０−４ 徳島／３月８日／金沢ゴーゴーカレースタジアム
徳島ヴォルティスは３月８日、アウェーでツエーゲン金沢と対戦。42分のルーカス・バルセロスの５戦連発となるゴールを皮切りに、59分に児玉駿斗、67分は柳澤亘、90+４分に杉本太郎が得点し、４−０で勝利を収めた。
黎明期からJリーグを知る徳島のゲルト・エンゲルス監督は、「良い試合ができた」と試合を振り返った。
前半に立ち上がりからボールをつなぎ、相手のボックス内に進入する徳島らしさを出せていたが、必ずしも盤石の試合内容ではなく、「完全に相手のペース」の時間帯もあった。
それでも、どちらに転んでもおかしくない展開のなかで、徳島のエースが均衡を破った。宮崎純真の折り返しをゴール前でL・バルセロスがシュート。しかし上手くミートせず、ルーズボールとなってしまうが、いち早く反応し、自らの頭で押し込んだ。
この先制点を「ちょっと珍しいゴール」と評した指揮官は、以下のようにコメントした。
「おそらくパパパワー（笑）。（先日）お父さんになったから、そういう気持ちも入っていると思います」
また、チーム全体でも意識の変化を感じているという。
近年の徳島は、リカルド・ロドリゲス（現・柏監督）やダニエル・ポヤトスらスペイン人指揮官の下でリーグ有数のボールポゼッションを習得し、昨季は増田功作監督の下で、リーグ最少失点の堅守を披露。J１昇格プレーオフの決勝まで進んだ（千葉に０−１で敗戦）。
そんな過去の取り組みを活かしながら、今季は攻撃力アップを目指している。
J２とJ３が一緒のグループで戦う百年構想リーグでは、一概に比較はできないかもしれないが、徳島は金沢戦までの５試合でクリーンシートが４つある一方で、総得点は16、複数得点は３試合（奈良戦６−０、新潟戦４−０、金沢戦４−０）とゴールを量産している。
特に、４ゴール以上を取ったゲームが２試合、１−０勝利が９試合だった昨季と比較すると、追加点への意識は高まっていると言えそうだ。
攻撃力アップは「ステップ・バイ・ステップ」と語る指揮官だが、チームに定着してきた攻撃意欲には手応えを感じているようだ。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
