「めちゃくちゃ苦しかった」「CLに行きたい」25歳の日本人MFが途中出場で鮮烈決勝弾！12月、1月の自分へ「よくやった」
途中出場で大仕事をやってのけた。
日本人８選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）は現地3月8日、ベルギーリーグ第28節でサークル・ブルージュとホームで対戦。2−1で接戦を制した。
先制するも追いつかれ、1−1で迎えた81分に決勝点を挙げたのは、松澤海斗だ。山本理仁との交代で74分にピッチに入った25歳のMFは、伊藤涼太郎からペナルティエリア左でリターンパスを受けると、GKが前に出てくるなか右足で冷静に流し込んだ。
「涼太郎君に出した瞬間にスペースが空いてるのも見えたし、良いボールが来たので、もう本当にあとは上手くコースに流し込むだけってところで、緊張もなく決めれて良かった。普段からあのコース、シチュエーションでは練習してるので、そういうのがこの本番で役に立った」
10月19日の今季初ゴール以来、約5か月ぶりに得点した松澤。「あんまり顔が嬉しそうじゃないですけど、嬉しかったですか？」と問われた際には、「嬉しいです」と笑みを浮かべつつ、「やっとって感じの方が強い」と言い、出場機会に恵まれなかった12月、1月を振り返った。
「自分にとってめちゃくちゃ苦しかった。でも下を向かずに、成長することだけにフォーカスしてきたので、そういう気持ちがこういうゴールを生み出してくれたなって思う。12月、1月の自分に『よくやった』って言いたい」
現在3位のSTVVは既に、チャンピオンズリーグの出場権を争うプレーオフ1への出場を決めている。そこに弾みをつけるために、伊東純也を擁するヘンク、昨季王者のユニオン・サン＝ジロワーズと戦う、レギュラーシーズンの残り2試合に向けて覚悟を示した。
「本当にあと2試合、絶対に負けられない試合だと思う。そこをしっかり今日みたいに勝ち切って、プレーオフ1でも全部勝ってチャンピオンズリーグに行きたい」
非常に苦しい残留争いを強いられた昨季を経て、世界最高峰チャンピオンズリーグの扉を開けるか。サムライ戦士たちが躍動するSTVVの戦いに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本人→日本人！華麗な連係で崩した松澤の決勝弾
