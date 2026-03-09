水を飲むと腰痛が和らぐ!? 交感神経の暴走を止めて痛みを和らげる方法【専門医がしっかり教える 図解 腰痛の話】

心因性腰痛は自律神経を整えれば改善する！

緊張を緩めて副交感神経を優位に

自律神経は呼吸や代謝、体温調節、臓器の働きなど、生命維持に欠かせない機能を私たちの意思とは関係なくコントロールするシステムです。 自律神経には交感神経（ＯＮ・動）と副交感神経（ＯＦＦ・静）という対照的な役割を担う2つの神経があり、状況に応じて切り替えることで健康な体を保っています。

しかし、ストレスや過労、不規則な生活などが続くと、交感神経ばかりが優位になってバランスの崩れた状態に。その結果、頭痛やめまいといった不調が表れてくるのです。心因性腰痛も、こうした自律神経の乱れが招くトラブルの１つと考えられ、いくつかの発症メカニズムがあります。

心の問題やストレスがあると、体は交感神経が優位になり、ある種の興奮状態に陥ります。それにより副交感神経の作用が減弱して、普段は気にならない刺激でも痛みとして感じてしまうのです。

また、交感神経が優位な状態では、痛みを抑制する神経伝達物質のセロトニンの分泌量が減って、痛みをより強く感じてしまうことも知られています。交感神経の高ぶりが眠りを浅くし、疲労がたまることで痛みを強く感じる場合もあるでしょう。

原因不明、あるいは慢性的な腰痛に悩んでいる人は、副交感神経が優位になる時間を多くつくってみてはいかがでしょうか。もしも原因が心の不調にあれば、自律神経のバランスを整えることで、こじらせた腰痛が改善するかもしれません。

自律神経が乱れると腰痛が起こる仕組み

ストレスなどで交感神経が優位になると、 体は常に活動モードに。 心身ともに張り詰めた状態が続き、 痛みの増大や睡眠障害などを引き起こすことも。

自律神経を整えるには？

ぬるめの湯にゆっくり入浴、アロマでリラックスなど、交感神経よりも副交感神経を優位にする時間を多くつくり、自律神経のバランスを整えましょう。

湯船につかる 40度くらいの湯にゆっくりつかることで、副交感神経が優位に。 よく眠る ７時間前後の睡眠と規則正しい生活で、自律神経のバランスを保つ。

アロマを使う アロマセラピーで副交感神経を刺激し、リラックス効果を得る。 深呼吸をする お腹のふくらみ、へこみを意識した深呼吸でゆったりモードへ。 水を飲む 水を飲むことで副交感神経の活性を促進。特に起床後すぐが◎。

