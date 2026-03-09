もともとトイレは「陰」の気が強い場所。そんな「陰」の気を増長させない予防策とは？【ヤバい風水】

もともとトイレは「陰」の気が強い場所。そんな「陰」の気を増長させない予防策とは

トイレには暖色系の写真で「陽」の気をプラスが吉

水が常に溜まっていて湿気が高く、排泄の場であることから、もともとトイレは「陰」の気が強い場所です。汚れた壁や暗い壁紙は、そんな「陰」の気を増長させてしまいます。壁の汚れは拭き掃除で落としておきましょう。また、暗い壁紙でも張り替えるのが難しいときは、暖色系の花や、夕日や紅葉など暖色系の風景などの写真を飾るのもおすすめです。写真を飾る時はホコリがつかないように、フォトフレームに入れるとよいでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。