イスラム教の中で最も誤解されがちな言葉「ジハード(聖戦)」が行なわれる理由とは？【世界の宗教】

ジハード（聖戦）は、なぜ行なわれる？

信仰や共同体を守ったり発展させたりするため

「ジハード」というと、すぐに自爆テロなどを連想する人も多いと思います。しかし、イスラム教のなかで最も誤解されがちなのが、この言葉ではないでしょうか。

一般的にジハードは「聖戦」と訳されています。しかし、本来の意味するところは、「信仰やイスラム共同体（ウンマ）を守ったり、発展させたりするために、積極的に行動し、努力し行動すること」なのです。

キリスト教徒と戦った十字軍も、ジハードの一つといえます。

ジハードについては、次のような戦いと規定されます。

●アッラーの道を守るため

●平和や信仰の自由を取り戻すため

●暴虐（ぼうぎゃく）から解放のため

●宗教上の指導者に指揮されたとき

また、このほかに、敵が降伏したら戦いをやめる、女性や子ども、老人などの弱者に危害を加えない、ということも規定されています。『クルアーン』には「戦いをしかけてはならない」という文言もあり、平和なイスラム社会を守るために努力することこそが、本当のジハードだということなのです。

ただイスラム教では、ジハードのほかに、「悪魔の戦争＝邪悪な戦い」もあるとされています。これは、領土の拡大や弱小民族の征服などの戦いがあげられます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界の宗教』

監修：星川啓慈 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1956年生まれ。1984年、筑波大学大学院哲学・思想研究科博士課程単位取得退学。1990年、日本宗教学会賞受賞。現在、大正大学文学部教授。博士（文学）。専門は宗教学・宗教哲学。主な著書に、『言語ゲームとしての宗教』（勁草書房、1997年）、『宗教と〈他〉なるもの』（春秋社、2011年）、『宗教哲学論考』（明石書店、2017年）、『増補 宗教者ウィトゲンシュタイン』（法藏館、2020年）など。