東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値157.78　高値158.09　安値157.39

158.82　ハイブレイク
158.45　抵抗2
158.12　抵抗1
157.75　ピボット
157.42　支持1
157.05　支持2
156.72　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1618　高値1.1621　安値1.1546

1.1719　ハイブレイク
1.1670　抵抗2
1.1644　抵抗1
1.1595　ピボット
1.1569　支持1
1.1520　支持2
1.1494　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3413　高値1.3416　安値1.3312

1.3553　ハイブレイク
1.3484　抵抗2
1.3449　抵抗1
1.3380　ピボット
1.3345　支持1
1.3276　支持2
1.3241　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7760　高値0.7828　安値0.7758

0.7876　ハイブレイク
0.7852　抵抗2
0.7806　抵抗1
0.7782　ピボット
0.7736　支持1
0.7712　支持2
0.7666　ローブレイク