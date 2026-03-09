東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値157.78 高値158.09 安値157.39
158.82 ハイブレイク
158.45 抵抗2
158.12 抵抗1
157.75 ピボット
157.42 支持1
157.05 支持2
156.72 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1618 高値1.1621 安値1.1546
1.1719 ハイブレイク
1.1670 抵抗2
1.1644 抵抗1
1.1595 ピボット
1.1569 支持1
1.1520 支持2
1.1494 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3413 高値1.3416 安値1.3312
1.3553 ハイブレイク
1.3484 抵抗2
1.3449 抵抗1
1.3380 ピボット
1.3345 支持1
1.3276 支持2
1.3241 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7760 高値0.7828 安値0.7758
0.7876 ハイブレイク
0.7852 抵抗2
0.7806 抵抗1
0.7782 ピボット
0.7736 支持1
0.7712 支持2
0.7666 ローブレイク
