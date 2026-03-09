東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7030　高値0.7048　安値0.6977

0.7131　ハイブレイク
0.7089　抵抗2
0.7060　抵抗1
0.7018　ピボット
0.6989　支持1
0.6947　支持2
0.6918　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5898　高値0.5916　安値0.5858

0.5981　ハイブレイク
0.5949　抵抗2
0.5923　抵抗1
0.5891　ピボット
0.5865　支持1
0.5833　支持2
0.5807　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3568　高値1.3679　安値1.3563

1.3760　ハイブレイク
1.3719　抵抗2
1.3644　抵抗1
1.3603　ピボット
1.3528　支持1
1.3487　支持2
1.3412　ローブレイク