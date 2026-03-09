東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7030 高値0.7048 安値0.6977
0.7131 ハイブレイク
0.7089 抵抗2
0.7060 抵抗1
0.7018 ピボット
0.6989 支持1
0.6947 支持2
0.6918 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5898 高値0.5916 安値0.5858
0.5981 ハイブレイク
0.5949 抵抗2
0.5923 抵抗1
0.5891 ピボット
0.5865 支持1
0.5833 支持2
0.5807 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3568 高値1.3679 安値1.3563
1.3760 ハイブレイク
1.3719 抵抗2
1.3644 抵抗1
1.3603 ピボット
1.3528 支持1
1.3487 支持2
1.3412 ローブレイク
