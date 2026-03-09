今回は、食い尽くし系夫を見捨てた妻のエピソードを紹介します。

やっとご飯を食べられると思ったのに…

「家にあるものを何でも食べてしまう、食い尽くし系の夫。私が料理をいくら作っても、夫が完食してしまうんです。そのせいで私は栄養をとれず、まだ授乳中ということもあり、しんどくて……。

そんなある日、娘が朝からぐずり、娘をなだめるのに疲れきっていました。そして娘が寝たので、大量に作っておいたご飯を食べようとしましたが、どこにもないんです。夫に聞くと『俺が全部食べたよ』『たいした量じゃなかったぞ？』と答え、まったく悪びれる様子がありません。

さらに夫は、『おいしいコーヒーを淹れるから許してよ』と言ってきたのですが、『私のご飯はコーヒーだけなんて……』と怒りを通り越してあきれました。もう夫と生活するのは無理だと思い、夫を見捨てました。離婚しかないかもしれません」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ この女性は今、子どもと一緒に実家に身を寄せているそう。離婚するかどうかは、今後の夫の態度次第とのことです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。