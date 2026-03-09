2戦連続先発出場の八村塁が13得点7リバウンドの活躍…ニックスを下したレイカーズは2連勝

3月9日（現地時間8日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでニューヨーク・ニックスと対戦した。

レイカーズはレブロン・ジェームズが2試合連続で欠場。ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、八村、ディアンドレ・エイトンがスターティングファイブに名を連ねた。

リーブスのフリースロー2本と3ポイントシュートで始まった試合は第1クォーターからリードを保持。八村も3ポイントにミドルショット、レイアップを決めるなど躍動し、ルーク・ケナードの長距離砲で最初の12分間を締めくくった。

第2クォーターは点の取り合いになりながら、開始2分52秒からリーブスと八村の連続得点で42－31と2ケタのリード。それでも、一時得点が止まった時間帯もあり、54－49と5点リードで試合を折り返した。

開始50秒に2点差まで詰め寄られた第3クォーターは、ドンチッチとエイトンの得点ですぐさま応戦。その後はドンチッチ、リーブス、八村の3ポイントなどで突き放すと、相手を20得点に抑え、88－69とリードを拡大した。

最後の12分間はケナードの“4点プレー”でスタート。ニックスに追い上げを許したものの、110－97で逃げきりに成功し、インディアナ・ペイサーズ戦に続いて2連勝を飾った。

レイカーズはドンチッチが35得点8リバウンド2スティール、リーブスが25得点5アシスト3スティール、ケナードが12得点を記録し、八村は36分45秒の出場で3本の3ポイントを含む13得点に7リバウンド2アシスト1ブロックの活躍を見せた。

なお、レイカーズは11日（同10日）にミネソタ・ティンバーウルブズと対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 110－97 ニューヨーク・ニックス



LAL｜31｜23｜34｜22｜＝110



NYK｜23｜26｜20｜28｜＝97

【動画】レイカーズvsニックスのハイライト