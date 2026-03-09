・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９０．９０ドル（＋９．８９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５１５８．７ドル（＋８０．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝８３８１．６セント（＋２１２．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６１１．２５セント（＋２８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４７．００セント（＋５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１８５．００セント（＋２１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３５２．１２（＋１５．２７）

出所：MINKABU PRESS