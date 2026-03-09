６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９０．９０ドル（＋９．８９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５１５８．７ドル（＋８０．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８３８１．６セント（＋２１２．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１１．２５セント（＋２８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４７．００セント（＋５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８５．００セント（＋２１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３５２．１２（＋１５．２７）
出所：MINKABU PRESS
