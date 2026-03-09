６日の米株式市場で、ＮＹダウは前日比４５３．１９ドル安の４万７５０１．５５ドルと続落した。カタールのカアビ・エネルギー担当相が「戦争が続けば原油価格が１５０ドルに達する可能性がある」とコメントしたことで、原油価格の上昇ペースが加速し１バレル＝９２ドル台と２３年９月以来の高値に上昇したことでリスクオフの流れが継続。また、朝方発表された雇用統計で失業率が４．４％と市場予想の４．３％を上回り、非農業部門の雇用者数が前月比９万２０００人減と、５万人増を予想していた市場予想に反してマイナスだったことも投資家心理の悪化につながり、ＮＹダウは一時９００ドル以上値下がりする場面があった。金融株全般に売られるものが目立ちＪＰモルガン・チェース＜JPM＞、ビザ＜V＞、マスターカード＜MA＞、バンク・オブ・アメリカ＜BAC＞、モルガン・スタンレー＜MS＞が下落。２６０億ドル規模のプライベート・クレジットファンドからの解約を制限したと報じられたブラックロック＜BLK＞や第４四半期決算が予想を下回ったギャップ＜GAP＞も安く、オラクル＜ORCL＞、プロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞、ホーム・デポ＜HD＞、キャタピラー＜CAT＞も軟化した。半面、エクソン・モービル＜XOM＞、シェブロン＜CVX＞、シェル＜SHEL＞などエネルギー株は上昇。７３７ＭＡＸ機を最大５００機発注する大型契約について中国側と最終調整に入っていると伝わったボーイング＜BA＞も上昇した。



ナスダック総合指数も続落し、前日比３６１．３１ポイント安の２万２３８７．６７となった。エヌビディア＜NVDA＞、テスラ＜TSLA＞、ブロードコム＜AVGO＞、マイクロン・テクノロジー＜MU＞が売られ、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞、メタ・プラットフォームズ＜META＞、アルファベット＜GOOGL＞も安い。半面、好決算を発表したマーベル・テクノロジー＜MRVL＞が上昇し、コストコ・ホールセール＜COST＞、ウォルマート＜WMT＞、クラウドストライク・ホールディングス＜CRWD＞も高い。



出所：MINKABU PRESS