大阪3月限ナイトセッション

日経225先物 54020 -1710 （-3.06％）

TOPIX先物 3627.0 -90.5 （-2.43％）

シカゴ日経平均先物 54015 -1715

（注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比）



6日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。2月の米雇用統計は非農業部門の雇用者数が9万2000人減と、予想の約6万人増に反して減少。失業率は4.4％と、前月から横ばいを見込んでいた市場予想（4.3％）を上回ったことで景気悪化の懸念が強まった。トランプ米大統領が、イランとの戦争終結には無条件降伏以外は受け入れないと自身のSNSに投稿し、攻撃対象としていなかったイラン国内の地域・集団についても攻撃を検討すると表明。原油先物が一時1バレル＝92ドル台に上昇し、2023年9月以来の高値をつけたことも重荷になった。



S＆P500業種別指数は食品・生活必需品、商業サービス・用品、ソフトウエア・サービスが上昇。一方で、半導体・同製造装置、運輸、小売、自動車・同部品、銀行の弱さが目立った。NYダウ構成銘柄ではボーイング 、IBM 、アムジェン 、ウォルマート 、セールスフォース が買われた。半面、キャタピラー 、エヌビディア 、アマゾン・ドット・コム 、アメリカン・エキスプレス 、スリーエム が軟調。



シカゴ日経平均先物（3月限）の清算値は、大阪比1715円安の5万4015円だった。日経225先物（3月限）のナイトセッションは日中比100円安の5万5630円で始まった。その後5万5790円とプラスに転じる場面もみられたが、買い一巡後は下へのバイアスが強まる形で一気に5万5000円を割り込んだ。さらに、米国市場の取引開始後に一段安となり、5万3750円まで売られる場面もみられた。終盤にかけて5万4470円まで買い戻されたがロングは強まらず、引け間際には再び5万4000円を割り込むなかで、日中比1710円安の5万4020円で取引を終えた。



日経225先物はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まりそうだ。ナイトセッションでボリンジャーバンドの-1σ（5万4390円）を割り込んでいる。一時5万3750円まで下落幅を広げる場面があり、75日移動平均線（5万2800円）および-2σ（5万2610円）とのレンジに移行する可能性もある。まずは、売り一巡後に-1σ水準での攻防から、25日線（5万6160円）とのレンジに戻せるかを見極めたい。-1σと25日線とのレンジを概ねキープし、早い段階で25日線を突破できれば、前週の下落に対するリバランスが意識されよう。



一方で、-1σ水準で上値を抑えられる局面では、-2σとのレンジに移行することになりそうだ。週足では上向きで推移する13週線（5万3930円）が支持線として機能しているため、自律反発を狙った押し目狙いのロングが入りやすいタイミングでもある。5万3900円～5万4400円水準では強弱感が対立しやすいと考えられよう。



そのため、5万4400円を明確に上抜けてくる局面では5万4400円から5万6000円、5万3900円を割り込んでくると、5万2500円から5万3900円とのレンジが意識されそうだ。週末に控える3月限の先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）に絡んだ商いでは、限月交代に伴うロールオーバーが中心になるが、足もとのボラティリティの大きい推移のなかでは、ヘッジ対応の商いによって波乱含みの展開となる可能性を警戒しておきたい。



6日の米VIX指数は29.49（5日は23.75）に上昇した。一時29.93まで切り上げる場面もみられ、昨年10月17日（28.99）以来の水準をつけている。イラン情勢悪化の影響で一段の上昇をみせてくると、昨年4月8日につけた52.33が意識されそうだ。



先週末のNT倍率は先物中心限月で14.99倍（5日は14.96倍）に上昇した。インデックス売買を中心に一方向に大きく振れる状況のため、スプレッド狙いの動きは限られ、概ね75日線を支持線とした14.85～15.00倍での推移だった。25日線（14.93倍）を挟んだ-1σ（14.82倍）と+1σ（15.04倍）とのゾーンであり、これを放れてこないとスプレッド狙いの動きは入れにくいだろう。



