瀬戸内海の養殖カキの大量死で、大きな影響を受けた広島県内の生産者の支援に、宮城県気仙沼市の生産者が乗り出している。

まもなく１５年となる東日本大震災の際には、広島側が津波被害を受けた気仙沼を支援しており、今回はその「恩返し」となる。（広島総局 荒川紘太）

いかだ作り

２０１１年３月１１日の東日本大震災では、太平洋沿岸部を襲った津波がカキの養殖いかだをのみ込んでいった。津波による宮城県内のカキ養殖設備の被害額は約１１５億円に上った。

農林水産省によると、カキの年間生産量（２０２４年）は広島県が約９万４０００トンで全国の６割超を占め、宮城県が約１万５０００トンで続く。両県は、長く市場での競争相手だ。

広島県は大震災の発生を受け、すぐにライバルへの支援を決めた。１１年８月と１２年６月に養殖いかだ計２００台分の資材を気仙沼市に提供し、派遣された広島県内のカキ生産者らが現地でいかだ作りにあたった。

県漁業青年連絡協議会の会長として現地に赴いた「森尾水産」（広島県東広島市）代表の森尾龍也さん（５０）は「自分が同じ状況に置かれたことを想像した時に、直接養殖に関わる支援がしたかった」と語る。カキを食べる文化を守っていくため、東日本の代表的産地の復興が欠かせないとの思いがあったという。

宮城県漁業協同組合唐桑支所では、５００〜６００台あったカキいかだが津波で全滅した。当時、支所運営委員長を務めていた畠山政則さん（７１）は「津波で全てを失い、廃業寸前の業者も多かった中、まさか広島から来てくれるとは思わなかった。絶対に唐桑のカキを復活させなければという気持ちになった」と振り返る。

つながり続く

農水省の統計では、宮城県のカキ（殻付き）の年間生産量は、東日本大震災前年の１０年は４万１６５３トンだったが、１１年は１万３３２１トン、１２年は５０２４トンにまで落ち込んだ。しかし、広島の支援などもあり、１４年に２万トン台に回復し、その後は２万トン前後で推移している。畠山さんは「我々は広島に足を向けて寝られない」と感謝する。

震災で生まれたつながりは、その後も続いた。

１４年の広島土砂災害や１８年の西日本豪雨では、気仙沼のカキ生産者らが集めた数十万円の義援金が広島県に届けられた。広島側も大震災直後に森尾さんら生産者が「広島かきの会」を結成し、復活した気仙沼のかき祭りの手伝いに赴くなど被災地を長期的に応援している。

「原因究明に」

昨年秋から影響が広がった瀬戸内海でのカキ大量死。広島県内では、場所によっては最大で９割ものカキが死ぬ深刻な被害が出た。

気仙沼では、２４〜２５年に高水温による不漁に悩み、昨年７月のカムチャツカ半島を震源とする地震に伴う津波でも被害が出るなど、余裕がある状況ではない。しかし、唐桑支所の生産者らは広島を支援しようと、２月から募金をしてきた。

今月中にも広島県内の漁協が組織する「広島かき生産対策協議会」へ届ける予定だ。唐桑支所の千葉明宏支所長（４２）は「規模の小さい業者が多い中、精いっぱい集めたお金。少しでも対策や原因究明に役立ててほしい」と話している。

森尾さんは「つながりの大切さをしみじみと感じている。苦しくてもカキ文化をなくさないよう、歴史ある産地が連携し、高め合っていきたい」と話した。