道枝駿佑×安斉星来共演『うるわしの宵の月』10.23公開へ 繊細で美しい特報＆場面写真解禁
なにわ男子の道枝駿佑が主演、安斉星来がヒロインを務める映画『うるわしの宵の月』より、“うるわしい二人の王子”琥珀（道枝）と宵（安西）が特別な恋心に触れる瞬間を捉えた繊細で美しい特報、二人の初めての出会いを切り取った場面写真が解禁。公開日は10月23日に決まった。
【動画】“うるわしい二人の王子”琥珀（道枝駿佑）と宵（安斉星来）が特別な恋心に触れる！ 映画『うるわしの宵の月』特報
講談社「デザート」で連載中のやまもり三香による同名の人気漫画を実写映画化。
完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵。本作は、ともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描く“ダブル王子”の等身大ファーストラブストーリーだ。
道枝が演じるのは、1人目の王子であるイケメン「王子」琥珀。原作の琥珀のビジュアルに寄せた麗しいプラチナブロンドの髪色にし、道枝自身が兼ね備えている透明感と王子様のようなオーラで見事に体現。琥珀の魅力を最大限に引き出し、チャラく見えるけれど実は真っすぐでピュアな一面や、宵と出会ったことで初めての真剣な恋に向き合う姿を、繊細に演じる。
今作で恋愛映画のヒロインに初挑戦となる安斉は、2人目の王子であるヒロイン・滝口宵を演じる。容姿端麗かつスマートな振る舞いから女子高生ながらも「王子」と呼ばれる宵の初めての恋に戸惑う瞬間を、持ち前の大人びたボーイッシュな魅力で細やかに演じる。
このたび、そんな“うるわしい二人の王子”が特別な恋心に触れる瞬間を捉えた特報映像が解禁。「恋なんて、俺には分かんない」「恋なんて、私には似合わない」―そう思いながら過ごしてきた、恋に不器用な二人の王子・琥珀（道枝）と宵（安斉）が初めての特別な恋心に気付く瞬間が捉えられている。
「恋じゃない、はずだった」―そう自分に言い聞かせながらも、止められない恋の始まり、戸惑い、そのもどかしい距離感が、表情の微かな揺らぎや指先のひとつひとつに現れている。道枝は映画化発表時に「それぞれに王子と呼ばれる2人のすれ違いや葛藤にワクワクしつつ、『次はどんな顔すんの？』って、めちゃくちゃときめいて観てもらえたら嬉しいです！」とコメント。その言葉通り、丁寧に描かれた心の機微が、胸を震わせる映像に仕上がった。
併せて解禁となるのは、原作でも人気の高い琥珀と宵の初めての出会いを切り取った場面写真。
宵の前に屈み込む琥珀が、宵の顔をそっと引き寄せ見つめあう、二人の見惚れてしまいそうな美しい横顔が印象的なカットが初披露された。この出会いが、二人の運命をどう揺らしていくのか―。二人が紡ぐ恋の行方に期待が高まる。
映画『うるわしの宵の月』は、10月23日公開。
