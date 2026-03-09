サッカーの元イングランド代表、デビッド・ベッカムと妻ヴィクトリア・ベッカムが、確執が続く長男ブルックリン・ベッカムの27歳の誕生日を祝福した。



【写真】チャールズ国王から「ナイト」の称号を授けられたデヴィッド…見守る家族の中にブルックリンの姿なし

家族間の対立が公となる中、夫妻は3月4日にインスタグラムを通じてメッセージを投稿。ブルックリンは現在、妻のニコラ・ペルツとともにアメリカで暮らしており、約6週間前には家族との関係を断つとする長文声明をSNSで発表していた。



デビッドは幼少期のブルックリンの写真2枚を公開し、長年使ってきた愛称を用いて次のようにつづっている。「今日で27歳。誕生日おめでとう、バスト。愛しているよ x」



その数分後、ヴィクトリアも同じ写真に加え、息子と笑顔で写る別の写真を投稿し、こう記している。「誕生日おめでとう、ブルックリン。心から愛しているわ」



また、弟のロメオ・ベッカムも同日、兄との幼少期の写真を投稿したが、コメントは添えなかった。



ブルックリンは今年1月に公開した6ページに及ぶ声明の中で、両親が自身の結婚生活に干渉し、私的な関係よりも世間体を優先していると非難していた。この確執により、ブルックリンはデビッドの50歳の誕生日祝い、2025年11月のウィンザー城での叙勲式、さらにヴィクトリアの最新Netflixドキュメンタリーにも姿を見せていない。



（BANG Media International／よろず～ニュース）