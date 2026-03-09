¡Ö¤º¤ÐÈ´¤±¤ÆÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤ÏËÜ¤ò¤É¤³¤«¤éÆÉ¤à¡© 1¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤«¤éÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ÆÉ½ñË¡
¡Ö¤º¤ÐÈ´¤±¤ÆÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤ÏËÜ¤ò¤É¤³¤«¤éÆÉ¤à¡© 1¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤«¤éÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ÆÉ½ñË¡
¡ÖÆÉ¤à¤Î¤¬Â®¤¤¿Í¤ÎÈëÌ©¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª
ÆÉ½ñÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊ¸»ú¤òÇ¾Æâ¤Ç¡È²»¡É¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¤½¤Î²»¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö²»¤ÎÍý²òÂ®ÅÙ¡×¡£¤³¤³¤òÃÃ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆÉ½ñ¤Ï°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¼ª¤«¤éÇ¾¤òÃÃ¤¨¡¢Â®ÆÉÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÂ®Ä°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý²òÎÏ¡¢µ²±ÎÏ¡¢½¸ÃæÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¼ª¤òÃÃ¤¨¤Æ4ÇÜÂ®ÆÉ¡Ù¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢ËÜµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤º¤ÐÈ´¤±¤ÆÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤ÎÆÉ½ñË¡¤Ï¡¢¤³¤³¤¬°ã¤Ã¤¿¡ª
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÉ½ñË¡¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤¬¼ÂÁ©¤·¡¢¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´ÂÎ¤«¤éÆþ¤ëÆÉ¤ßÊý¡Ê¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥óÆÉ½ñË¡¡Ë¤ÈÉôÊ¬¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÆÉ¤ßÊý¡Ê¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×ÆÉ½ñË¡¡Ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤È¡¢ÆÉ½ñ¤ÎÍý²ò¤Î¼Á¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥óÆÉ½ñË¡¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤«¤éÉôÊ¬¤Ø¸þ¤«¤¦ÆÉ¤ßÊý¤Ç¤¹¡£ËÜ¤ò³«¤¯Á°¤Ë¡¢ÌÜ¼¡¤ä¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤ä¡Ö¤ª¤ï¤ê¤Ë¡×¡¢ËÜ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Ï²¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÃø¼Ô¤¬°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï²¿¤«¡×¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇËÜÊ¸¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¾Ï¤ä³ÆÀá¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Íý²ò¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê²¼µ²èÁü»²¾È¡Ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡Ø¥¼¥í¡¦¥È¥¥¡¦¥ï¥ó¡Ù¡Ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÃø¡¢´Ø ÈþÏÂÌõ¡¢NHK½ÐÈÇ¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤òÆÉ¤à¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥óÆÉ½ñË¡¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÌÜ¼¡¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇÄ°®¤·¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ë¤Ç¡Ö0¤«¤é1¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¡×¤È¤¤¤¦³Ë¿´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍý²ò¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È³Æ¾Ï¤¬¡Ö¶¥Áè¤è¤ê¤âÆÈÀê¤òÌÜ»Ø¤»¡×¡Ö¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÄÉ¤¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÇÃæ¿´¥Æ¡¼¥Þ¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×ÆÉ½ñË¡¤Ï¡¢ÉôÊ¬¤«¤éÁ´ÂÎ¤Ø¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ÆÉ¤ßÊý¤Ç¤¹¡£1¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤«¤é½çÈÖ¤ËÆÉ¤ß¿Ê¤á¡¢Ã±¸ì¢ªÊ¸¾Ï¢ªÃÊÍî¢ª¾Ï¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ÇÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¡Ø¥¼¥í¡¦¥È¥¥¡¦¥ï¥ó¡Ù¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤Î¾Ï¤Ç¡Ö¿âÄ¾Åª»×¹Í¤È¿åÊ¿Åª»×¹Í¤Î°ã¤¤¡×¤ò³Ø¤Ó¡¢¼¡¤Î¾Ï¤Ç¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÎò»Ë¡×¤òÃÎ¤ê¡Ä¡Ä¤È°ì¤Ä°ì¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£Á´ÂÎÁü¤ÏÆÉ¤ß½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡Ê²¼µ²èÁü»²¾È¡Ë¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼Â¤Ï¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥óÆÉ½ñË¡¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ä°Õ¿Þ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¡£ÆÃ¤ËÆñ²ò¤ÊÆâÍÆ¤ä½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÊ¬Ìî¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×ÆÉ½ñË¡¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢ºÙÉô¤ÎÍý²ò¤¬ÃúÇ«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£ÏÀÍý¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤¬½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥óÆÉ½ñË¡¤Î¤Û¤¦¤¬¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£
2¤Ä¤ÎÆÉ½ñË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡ª
¡¡»ä¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÁÛÅª¤ÊÆÉ¤ßÊý¤Ï¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ÇÁ´ÂÎÁü¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤ò¥ß¥¯¥í¤Ç·¡¤ê²¼¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÌÜ¼¡¤òÆÉ¤ß¡¢ËÜ¤Î¹½Â¤¤òÇÄ°®¤¹¤ë
¡¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤È¡Ö¤ª¤ï¤ê¤Ë¡×¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¡¢Ãø¼Ô¤Î³Ë¿´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍý²ò¤¹¤ë
¡¡£³Æ¾Ï¤ÎËÁÆ¬¤È·ë¤Ó¤òÆÉ¤ß¡¢¾Ï¤ÎÌò³ä¤òÇÄ°®¤¹¤ë
¡¡¤¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤ä½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤òÃúÇ«¤ËÆÉ¤à
¡¡¥ºÆÅÙÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¡¢Íý²ò¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë
¡¡¤³¤ÎÊýË¡¤Ê¤é¸úÎ¨¤¬¤è¤¯¡¢¤·¤«¤â¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜÅª¤äËÜ¤ÎÀ¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆÉ½ñ¤ÎÍý²òÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÈë·í¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÉ½ñ¤ÎÌÜÅª¤ÏÃ±¤Ë¡ÖÆÉÎ»¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹½Â¤¤òÍý²ò¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍý²òÎÏ¤Èµ²±ÎÏ¤ÏÂç¤¤¯¸þ¾å¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¼ª¤òÃÃ¤¨¤Æ4ÇÜÂ®ÆÉ¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë