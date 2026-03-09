「このまま今の仕事を続けていいのか…？」

「職場が不満だらけ」「年収が低い」「将来が見えない」理由はさまざまあれ、「転職」を考えたことのある人は多いだろう。しかし転職は大きな決断ゆえの「迷い」がつきもの。「失敗リスクが怖い」「やりたいことがない」「転職先が見つからない」など、一歩を踏み出す勇気が出ないものだ。

「実は転職は人生の一大イベントにせず、“毎日ちょっとずつ考える”くらいが一番うまくいくんです」と語るのは、7回の転職で年収を6倍にした外資系うさぎのちょこさんだ。コネ無し、スキル無し、英語も苦手だったにもかかわらず、「年収と納得感の“両取り”」をし続けてきた秘訣とは何か？ 今回は『ゆる転職 リスクを抑えて年収1000万円を目指せる生き方』の中から、「うまくいくためのゆる転職活動の仕方」を紹介する。

「会社に都合よく使われる」人

「バリキャリ」「ゆるキャリ」という言葉、すっかり定着してきましたよね。

バリキャリは、キャリア優先。成果や収入、昇進などを重視し、成長の実感を求めてがむしゃらに働くスタイル。ゆるキャリは、自分の時間やライフスタイルを重視し、負担の少ない仕事を選んで無理なく働くスタイルを指します。

これは、どちらが正しいとか、どちらが優れているとかという話ではありません。どちらにも魅力はあって、どちらもひとりひとりの人生にフィットするタイミングがあります。

このようなゆるやかな考え方をしていないと、会社に都合よく使われてしまいます。

「ゆるバリ」は第三の選択肢

だからこそ今は、二者択一かのごとくバリキャリ、ゆるキャリのどちらかを選ばなければいけないわけでもありません。

「バリキャリ」路線でいくのか、「ゆるキャリ」を目指すのか、どちらか一方に極端に寄るのではなく、「必要に応じてギアを切り替える」「頑張るタイミングとゆるめるタイミングを戦略的に選ぶ」、そういった柔軟な働き方が、これからの時代には必要なのです。

「バリキャリでもゆるキャリでもない。でも、キャリアにはちゃんと向き合っている」

「若くして大きく稼ぐことまでは目指さないけど、将来に備えて一定の収入を獲得できるようになっておきたい」

「無理せず、諦めることなく、柔軟で持続可能な自分らしい働き方を見つけたい」

他の選択肢も加えて、ライフステージなど時と場合に応じた臨機応変な働き方を目指していったっていいはずですよね。ここで登場するのが「ゆるバリ」です。

（本記事は『ゆる転職 リスクを抑えて年収1000万円を目指せる生き方』の一部を調整・加筆した原稿です）