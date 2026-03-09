¼Ò²ñÊÝ¸±¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤ÈÇ¯¶â¼ýÆþ¤ÇÇ¯´Ö180Ëü±ß°Ê²¼¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¡ÇÛ¶ö¼Ô¤Ê¤É¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤êÂ³¤±¤¿¤¤
¢¼«Ê¬¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ç·ò¹¯ÊÝ¸±¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤
¤³¤Î2¤Ä¤ÏÈ½ÃÇ´ð½à¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
60ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¡ÊÈïÉÞÍÜ¼Ô¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¼ýÆþÍ×·ï¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¡ÖÇ¯´Ö¼ýÆþ180Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¼ýÆþ¤Ï¡Ö½êÆÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÇ¶â¤¬°ú¤«¤ì¤ëÁ°¤Î³ÛÌÌ¶â³Û¤Ç¤¹¡£¼ê¼è¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î¼ýÆþ¤Î2Ê¬¤Î1Ì¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿Ç¯´Ö¼ýÆþ¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±¡Ê·ò¹¯ÊÝ¸±¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¡Ö180Ëü±ß¡×¤È¤ÏÊÌ¤Î´ð½à¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ³ÈÂç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¡Ê½µ¤Î½êÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¡¢ÄÂ¶â¿å½à¡¢¶ÐÌ³Àè¤Îµ¬ÌÏ¤Ê¤É¡Ë¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯²ÃÆþÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨Ç¯´Ö¼ýÆþ¤¬180Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ÐÌ³¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¤Ê¤É¤ÎÊÝ¾ã¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿´ü´Ö¤äÊó½·¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Íè¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·ÎðÇ¯¶â¤ÏÏ·¸åÀ¸³è¤Î½ÅÍ×¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ç¤¹¡£Ã»´üÅª¤Ê¼ê¼è¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤äÊÝ¾ãÆâÍÆ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ÎÈ½Äê´ð½à¤ä¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¤Ï¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±¡Ê¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡¦·òÊÝÁÈ¹ç¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼ýÆþ¸«¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¶ÐÌ³Àè¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÃ´ÅöÁë¸ý¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
