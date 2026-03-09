好き＆行ってみたい「秋田県の道の駅」ランキング！ 2位「十和田湖」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、直売所には春の訪れを告げる山菜や瑞々しいイチゴが並び始める季節となりました。地元の豊かな恵みやその土地ならではのグルメを求めて、多くの旅人を惹きつけてやまない人気のスポットに注目が集まっています。
All About ニュース編集部では、2026年2月13日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「秋田県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「有名な湖で、きれいな景色が満喫できると思うからです」（20代男性／岩手県）、「十和田湖は四季折々の風景が楽しめるので、何度訪れても飽きません。特に紅葉の時期は絶景」（50代女性／東京都）、「十和田湖観光の拠点として便利で、自然景観を満喫できる立地だからです」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「特に、高さのある展望塔から日本海や周辺の景色を一望できる点に興味を持ちました。また、地元の新鮮な海産物や特産品が販売されており、秋田ならではのグルメを味わえるところも魅力だと思いました」（40代女性／神奈川県）、「海の景色が素晴らしく、美味しい海産物も食べられるから」（20代その他／長野県）、「日本海を一望できる展望タワーが併設されており、景色を楽しみながら秋田の特産品を味わえるのが魅力。海産物やきりたんぽなど、秋田ならではのグルメも充実している。観光と休憩を同時に楽しめる点が特徴で、秋田の魅力を一度に感じられる場所だと思い、行ってみたいと感じた」（30代女性／茨城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：十和田湖（鹿角郡）／43票秋田・青森の両県にまたがる十和田湖のほとりに位置し、豊かな森と湖のコントラストが美しい癒やしの拠点です。ヒメマス料理などの地元グルメや、周辺の散策コースへの拠点としても重宝されています。雄大な自然環境をそのまま体感できる贅沢なロケーションが、多くの旅人を引きつけています。
1位：あきた港（秋田市）／49票秋田港のシンボル「セリオン」を併設する、都市型で開放感あふれる道の駅です。高さ100mの展望室からは日本海や男鹿半島を一望でき、夜景スポットとしても有名。名物の「うどん・そば自販機」を求めて訪れるファンも多く、港町の活気と秋田市街地からのアクセスの良さが、幅広い層からの支持を集めて堂々の1位に輝きました。
