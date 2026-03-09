Mrs. GREEN APPLE＆浜辺美波、ファンケル新CM公開 新サービスのイメージキャラクター就任
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）、俳優の浜辺美波が、ファンケルのAIを活用して肌の角層を解析する新サービス「FANCL SKIN PATCH（ファンケル スキンパッチ）」のイメージキャラクターに就任。新TVCMが9日から全国で順次放映となる。
【動画】Mrs. GREEN APPLE＆浜辺美波、ファンケル新CM
CMは、「すべての人に肌の健康測定を」という同社の取り組みを伝える内容。「FANCL SKIN PATCH」の体験を通じて、ミセスの3人と浜辺が「肌のほんとうのこと」と向き合い、やるべきケアとやらなくていいケアに気付くことで、確かな希望を手にしていく姿が全3篇にわたって描かれる。
真っ白な衣装に身を包みスタジオ入りしたミセスの3人。「FANCL SKIN PATCH」の分析結果を目にすると、大森は「どうしてわかったんですか？」と驚きの表情。若井と藤澤も「ばれちゃったか〜」と笑顔を見せ、AIによる解析の精度に感嘆していた。
特に、若井は「もっと見ていいですか？教えてください！」と、カットがかかった後も分析結果に興味津々の様子。自分の肌の強みや課題、そして必要なスキンケアを知った3人の表情は、次第に明るく変化し、前向きに肌と向き合う姿が印象的だった。藤澤は「褒められた！嬉しい〜！」と、らしさあふれるリアクションで撮影現場を和ませていた。
一方の浜辺は、分析結果を一つひとつ丁寧に確認しながら、「食事と睡眠、がんばろう！」と笑顔でコメント。さらに、「自分が思っているよりも、想像以上に肌が頑張ってくれていて、自信がつきました」と語り、肌状態を客観的に知ることで生まれた、新たな気付きを実感していた。
