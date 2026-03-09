チャイニーズ・タイペイが延長の末に韓国を撃破

■チャイニーズ・タイペイ 5ー4 韓国（8日・東京ドーム）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、1次ラウンド・プールCの第1試合が行われ、チャイニーズ・タイペイが延長タイブレークの死闘の末、5-4で韓国に勝利した。シーソーゲームの劇的な結末にチャイニーズ・タイペイの選手は涙。この様子を米メディアも注目し、海外のファンから感動の声が殺到している。

同点、勝ち越し、逆転を繰り返す息をのむ展開だった。チャイニーズ・タイペイは2回に4番のジャン・ユーチェン内野手が左越え先制ソロを叩き込んだ。5回に同点とされ、6回に1点を勝ち越したが、直後に逆転を許した。それでも8回にスチュアート・フェアチャイルド外野手が逆転2ランを放ち、場内は総立ちの異様な熱気に包まれた。

その後、8回に同点に追いつかれて試合は延長タイブレークに突入。10回無死二塁から相手の野手選択で一、三塁とすると、9番のチャン・クンユウ内野手が鮮やかなスクイズを決めて激闘に終止符を打った。10回に代走で出場し、決勝の生還を果たしたのは指を骨折して先発から外れていた主将のチェン・ジェシェン。試合後は号泣して勝利を噛みしめていた。

熱きドラマに「FOXスポーツ」の公式X（旧ツイッター）も即座に反応。「台湾にとって意味するものに、注目してみて」とメッセージを添え、歓喜に沸く現地の様子を伝えた。コメント欄には「WBCありがとう。本当に素晴らしいエンターテインメントだ」「たくさんの愛、たくさんの敬意」「WBCは特別だ」「ワォ、なんて試合なんだ」「野球っていいね」「私にとってこのスポーツは最高だ」「応援してくれている観衆の人の前で勝利。野球って最高」と、国境を越えて感動の輪が広がっていた。（Full-Count編集部）