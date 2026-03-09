「take drastic measures」の意味は？覚えて明日から使おう！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「take drastic measures」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「思い切った手段をとる」でした！
「take drastic measures」は、「思い切った手段をとる」を表す表現です。
「take measures」が「対策を講じる」「手段をとる」という意味を持つため、「take drastic measures」で「思い切った手段をとる」「強硬手段をとる」となりますよ。
「We need to take drastic measures to achieve our goals.」
（我々の目標を達成するためには思い切った策を講じる必要がある）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部