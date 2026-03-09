「take drastic measures」の意味は？覚えて明日から使おう！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「思い切った手段をとる」でした！

「take drastic measures」は、「思い切った手段をとる」を表す表現です。

「take measures」が「対策を講じる」「手段をとる」という意味を持つため、「take drastic measures」で「思い切った手段をとる」「強硬手段をとる」となりますよ。

「We need to take drastic measures to achieve our goals.」

（我々の目標を達成するためには思い切った策を講じる必要がある）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。